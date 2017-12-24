Как облегчить боль в горле домашними средствами

Боль в горле – это пренеприятное состояние, причиняющее немало мучений и полностью выбивающее вас из колеи. Попробуйте справиться с этим зудом подручными, натуральными и абсолютно безопасными средствами.





1. Соль и вода

Растворите ¼ ч. л. соли в 200 мл очень теплой, почти горячей воды. Полоскайте горло около минуты. Вы можете добавить в смесь одну столовую ложку Листерина. Он увлажняет слизистую оболочку, устраняет кислоты, убивает микробы и снимает ощущение жжения.





2. Вода, имбирь, мед и лимон

Вам понадобится: 100 мл горячей воды, пол-лимона, 1 ч.л. имбиря, 1 ч.л. мёда

Выдавите лимон, смешайте с горячей водой, мёдом и имбирем. Полоскайте горло в течение минуты. Мед не только служит отличным натуральным подсластителем, но еще обволакивает горло и содержит мягкие антибактериальные свойства.





3. Жгучий соус и вода

Вам понадобится: пять щепоток молотого кайенского перца или жгучего соуса (первый вариант лучше) и 200 мл горячей воды

Жгучий перец содержит капсаицин, вещество, обладающее обезболивающими и противовоспалительными свойствами. Однако это средство не для чувствительного рта или горла. Будет немного печь! Полоскайте в течение 30 секунд каждые 15 минут и следите за реакцией.





4. Шалфей и вода

Вам понадобится: 1 ч.л. шалфея, ½ ч.л. квасцов, 1/4 ч.л. коричневого сахара, ½ стакана уксуса, 1/8 стакана воды

Смешайте все ингредиенты и полоскайте горло 1 минуту. Шалфей облегчает боль, а также снимает болезненность и отечность носа.





5. Куркума и вода

Вам понадобится: ½ ч.л. куркумы, ½ ч.л. соли, 1 стакан горячей воды

Куркумин, активный ингредиент в куркуме, является мощным антиоксидантом и противовоспалительным средством. Ученые в настоящее время изучают его эффективность для лечения опухолей головного мозга и некоторых видов рака!





6. Сок травы пшеницы

Сок пшеничной травы содержит высокую концентрацию хлорофилла. Его можно просто подержать во рту несколько минут или же активно прополоскать соком горло в течение минуты.





7. Томатный сок

Вам понадобятся: 100 мл томатного сока, полстакана горячей воды, 10 капель острого перечного соуса

Смешайте все ингредиенты и полоскайте горло в течение минуты. Помидоры содержат ликопин, являющийся активным антиоксидантом и облегчающий болевые ощущения.





8. Зеленый чай

Это не только согревающий и успокаивающий напиток – им можно полоскать и горло! Температура чая должна быть терпимо горячей.





9. Яблочный уксус, соль и вода

Вам понадобятся: 1 ст.л. яблочного уксуса, 1 ч.л. соли, 1 стакан теплой воды

Смешайте все ингредиенты и полоскайте больное горло. Яблочный уксус нейтрализует бактерии, которые вызывают воспаление и боль. Вы также можете смешать равные части яблочного уксуса и меда – по 50 мл. Такую смесь можно хранить какое-то время и принимать по столовой ложке каждые четыре часа.





10. Корень солодки и вода

Вам понадобится: 1 ч.л. порошка солодки или сиропа, 20 мл воды

Смешайте солодку с водой и используйте как средство для полоскания. Корень солодки успокаивает воспаление и облегчает боль. Кроме того, он устраняет мокроту при кашле и укрепляет ослабленную иммунную систему.

Текст: Flytothesky.ru