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10 раздражающих мужских фраз

24.12.2017 21:20 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Мужчины часто нас ранят обидными словами. Для них они кажутся простыми и ничего не значащими. Но женщин такие некоторые фразы задевают до глубины души. Вот список из 10 фраз, которые ужасно раздражают.

10 раздражающих мужских фраз

1. Во всем виновата только ты. Обычно мужчины не признают свою вину, даже если она полностью доказана. Они предпочитают винить свою вторую половинку, а сами остаются чистенькими.

2. Моя мама готовит намного лучше. Значит, есть ты будешь у нее. Эта фраза говорит о некультурности. Даже если кулинарный шедевр любимой не удался, об этом просто стоит промолчать.

3. Женщинам ничего нельзя доверить. Конечно, а мужчины у нас самые ответственные. Без женской помощи не выжил бы ни один представитель сильного пола!

4. Ты у меня такая глупенькая. А ты, значит, самый умный? Такое обращение кажется мужчинам милым. Но оно откровенно бесит девушек, принижая их интеллектуальные способности.

5. Давай в этот раз не будем предохраняться. Этой фразой парень фактически толкает вас к незапланированной беременности. Он-то не будет вынашивать потом ребенка. Да и незащищенный секс чреват заболеваниями.

6. Я — мужчина, думать буду я. Не делать, а именно думать. Делать все, что потом придумал мужчина, приходится делать женщине. Короче, еще одна высокопарная фраза.

7. До тебя у меня было 37 девушек. Пожалуйста, молчи. Не нужно поименно называть имена своих бывших пассий. Если девушка спрашивает, сколько у тебя было до нее, тоже молчи. А то хуже будет.

8. Моя бывшая тоже так делала. Сравнение нынешней и бывшей девушки может закончиться слабительным в борще или смачной оплеухой. Девушки ненавидят, когда их сравнивают.

9. Я достану для тебя звезду с неба. Лучше купи мне норковую шубу или кольцо с бриллиантом. Звезду с неба предлагают те, кто не может купить и букетик ромашек.

10. Ты очень много тратишь. Женщина купила себе новое платье, а он уже бочку катит. Лучше бы посчитал, сколько он тратит на спиннинги, пиво и прочие «важные» покупки.

Если мужчины хотят сохранить мир и покой, им лучше никогда не употреблять эти 10 фраз. Они ужасно бесят и портят настроение.10 раздражающих мужских фраз

Текст: Flytothesky.ru

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