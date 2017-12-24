Знаки зодиака: какую цель вам стоит поставить в новом году?

Снова хотите добавить в свой очень решительный список пункт «пойти в спортзал»? Посмотрим правде в глаза: самый простой способ провалить все свои новогодние резолюции – это пытаться сделать то, что «мучает» вашу личность. Установки «я обещаю есть меньше тортиков» и «я больше не собираюсь жаловаться на мелочи» не будут работать, особенно если вы всё же очень любите тортики. Вместо этого, если вы действительно хотите внести изменения в свою жизнь, загляните внутрь себя и спросите: «Что я хочу изменить, почему я хочу это изменить, и насколько это возможно?» Поставьте себе цели, которые отражают вас, ваши умения и личные качества. Итак, лучшие новогодние резолюции для каждого знака зодиака.





1. Овен: Будьте более терпеливыми

У вас есть привычка ожидать мгновенных результатов, а потому вы быстро разочаровываетесь. Нет ничего хуже, чем начать проект, а потом его «подвесить». Пусть 2018 будет годом, когда вы всё закончите. Будьте терпеливы, потому что нет никакого смысла в том, чтобы делать всё поспешно. Не сдавайтесь на полпути от скуки.

2. Телец: Цените то, что у вас есть

Вы зачастую не видите того, что прямо перед вашим носом. Ваша резолюция на 2018 – вы будете намного счастливее, если станете делать акцент на настоящем, а не на страхе перед тем, что может быть. Цените момент «здесь и сейчас», а то вы рискуете всё это потерять.

3. Близнецы: Прекратите спешить

Поскольку вы являетесь одним из самых творческих и мечтательных знаков, используйте это в своих интересах. Просто потому, что ваше стихотворение плохо написано, не означает, что нужно смять бумагу и выбросить её. Если вы получили отказ, это не значит, что нужно сдаться. Сделайте глубокий вдох и примите тот факт, что вы можете потерпеть неудачу.

4. Рак: Будьте более позитивными

Рак отличается определенным пессимизмом, но вам нужно помнить о том, что когда мы не можем изменить мир вокруг нас, мы должны внести изменения в самих себя. Удалите весь негатив и токсичных личностей из своей жизни, а затем окружите себя вещами и людьми, которых вы любите.

5. Лев: Слушайте других

Львы щедры и добродушны, но весьма эгоистичны. Перестаньте говорить только о себе, а прислушайтесь к другим, особенно когда к вам приходят за советом и пониманием ваши близкие. Просто забудьте о своей царственной личности и внимательно выслушайте их.

6. Дева: Учитесь постоять за себя

У вас доброе и отзывчивое сердце, и этим нередко пользуются. Кроме того, вам нужно перестать чрезмерно много думать и страдать. Научитесь отказывать и соблюдать свои собственные интересы. Как только вы овладеете этим навыком, ваша жизнь заметно наладится.

7. Весы: не позволяйте на себе ездить

Вас часто используют окружающие, и это нужно остановить. Начните пресекать ненужные просьбы, странные шутки и все проявления панибратства. Вам также необходимо научиться говорить «стоп» и «мне это не нравится». Вы заслуживаете уважения, а потому не позволяйте другим указывать, что вам делать.

8. Скорпион: Больше доверяйте людям

Сложно доверять, особенно если вы от этого доверия уже не раз пострадали, но теперь вы не можете допустить, чтобы прошлый опыт разрушал ваше будущее. Доверие обычно зарабатывается, поэтому, если вы боитесь потерять кого-то снова, тогда просто убедитесь, что эти люди действительно заслужили вашу любовь и благосклонность.

9. Стрелец: Сокращайте дистанцию с людьми

Когда вы в стрессе или дурном настроении, то вы отдаляетесь от общества и общения, поэтому 2018 – это год, когда вам нужно научиться подпускать к себе людей, когда вы в них нуждаетесь. Ваши близкие заботятся о вас и хотят помочь. Это сблизит вас, и вам станет намного легче и проще.

10. Козерог: Выйдите из зоны комфорта

Берите на себя больше рисков! К счастью, Козероги довольно решительны, так что это не должно быть слишком страшно для вас. Бойкотируйте привычный комфорт и займитесь своей жизнью, наконец. Не бойтесь отказывать людям, если они для вас дискомфортны, и начните делать что-то совершенно неожиданное для себя.

11. Водолей: Прекратите вечно во всём переусердствовать

Разделите свои цели на этапы. Делайте шаг за шагом, а не пытайтесь всё взять штурмом. Вы должны также стремиться быть более тактичными, потому что ваша откровенность, несмотря на хорошие намерения, иногда звучит довольно грубо. Истина не должна «убивать».

12. Рыбы: Дайте полную свободу своему творческому потенциалу

Если вы еще не знаете, где зарыт ваш талант, то вы можете его постараться отыскать. Вы никогда не узнаете, пока не попытаетесь. Начните развиваться в этом направлении и, главное, ничего не бойтесь. Просто постепенно продвигайтесь вперед!

Текст: Flytothesky.ru

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