Сыграем в игру «найди кота». Справитесь?

Коты — прирожденные хищники, а значит, умение маскироваться у них в крови. Они буквально созданы для того, чтобы быть незаметными для мышей, птиц и даже для нас с вами. На сегодняшний день домашних котов во много раз больше, чем диких, однако это вовсе не значит, что они утратили свои охотничьи инстинкты. Вы когда-нибудь играли лазерной указкой с этим мурчащим охотником? Если да, то вы точно видели, как кот прижимается к земле, готовясь к прыжку, и с какой скоростью он набрасывается на точку от лазера. Сегодня мы предлагаем вам сразиться с самой природой и попытаться отыскать этих маленьких хищников! Чтобы узнать ответ, нажмите на картинку.

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Эта головоломка была придумана больше ста лет назад!