9 признаков того, что ваш партнер склонен к агрессии

Вы, наверное, слышали о том, что любовь слепа, не так ли? Однако время от времени любовь еще и глупа. Прежде чем потерять голову, хотя бы ознакомьтесь с признаками потенциально агрессивного человека. Вы должны быстро покончить с такими отношениями, прежде чем они толком начнутся. Будьте начеку с самого начала, чтобы не пропустить определенные сигналы, предупреждающие вас.





1. Он не уважает других женщин

Это очень важный сигнал, который вы должны заметить в его поведении. Обратите внимание на то, как он относится к другим женщинам и как о них отзывается. Как он разговаривает с матерью? Комментирует ли проходящих мимо девушек? Если он ведет себя оскорбительно по отношению к женщинам, насторожитесь. Вряд ли вам нужен человек, который понятия не имеет, что такое уважение.

2. Он провоцирует конфликты и непонимание

Это тот тип человека, который всегда излучает отрицательную энергию. Куда бы он не пошел, он провоцирует негативные ситуации. В его личности есть что-то, что заставляет людей рядом с ним чувствовать себя неловко, а в его присутствии все становятся напряженными и злятся друг на друга.

3. Его не интересуют ваши проблемы

Он игнорирует ваши жалобы и заявляет, что вы чрезмерно чувствительны и всё драматизируете. Он высмеивает ваши страхи, называя вас слабым и трусливым человеком. Все это ведет к одному: он не хочет и не может вас поддерживать и выслушивать. Тогда какой смысл в ваших отношениях?

4. Окружающие постоянно предупреждают вас о вашем партнере

Предупредительные сигналы могут появляться с разных сторон: от ваших друзей, родителей, и даже от его друзей. Они рассказывают вам о его прошлом, чтобы вы делали выводы. Порой это выходит совершенно непреднамеренно, но подобные истории могут вас шокировать. Внимательно выслушивайте советы и прочую информацию. Всё это может оказаться очень важным и познавательным для вас, чтобы сделать правильные выводы.

5. Он ведет двойную жизнь

Его реальная жизнь известна только ему самому. В его устах одна и та же история может звучать в совершенно разных вариантах, причем каждая новая интерпретация становится все искуснее и витиеватее. Он в этом совершенен. Присмотритесь повнимательнее: возможно, вашему избраннику есть что скрывать, и он преспокойно ведет двойную жизнь.

6. Ему неведомо чувство раскаяния

Такой человек любит контролировать и лгать. Хуже всего то, что он никогда не сожалеет и никогда не смущается, будучи пойманным на чем-либо. Он также не признает ошибки и не извиняется. В основном такая поведенческая модель присуща личности с манией величия: человек считает себя совершенством, он абсолютно уверен, что всегда прав и, конечно, не делает ничего дурного. Это позволяет ему мастерски манипулировать людьми.

7. Вы не можете ему доверять

Всем нам приходится иногда говорить неправду. Однако такой токсичный человек лжет постоянно и порой делает это автоматически, не отдавая себе в этом отчёта. Со временем вы перестаете понимать его и начинаете постоянно сомневаться в том, когда он врёт, а когда нет. Вы больше не можете полностью доверять ему, а без доверия нет и нормальных отношений.

8. Он радуется несчастью других

С кем-то случилось что-то плохое, произошла какая-то трагедия, кто-то споткнулся и упал впереди на дороге. Все это вызывает улыбку на лице вашего партнера. Страдания и несчастья других его только забавляют и веселят. Ему это определенно нравится. Помните о потенциальной опасности: ведь такой человек вполне способен преспокойно причинить боль и вам, чтобы самому порадоваться.

9. Он прибегает к эмоциональному шантажу

Если ваш партнер не стесняясь задействует такой инструмент, как эмоциональный шантаж, вы должны быть очень осторожны. Шантаж не может быть основой ваших отношений. Не обманывайте себя, если потом он станет обещать, что больше никогда не будет этого делать. Конечно, будет! Он использует этот метод, чтобы удержать вас, и в будущем может вести себя весьма агрессивно. Чем раньше вы закончите эти отношения, тем лучше для вас.

Текст: Flytothesky.ru

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