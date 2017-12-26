10 простых стратегий для поддержания хорошего настроения

Легко быть позитивным человеком, когда все в жизни идёт гладко. Однако белая полоса очень быстро и неожиданно может смениться полосой черной. На протяжении всего жизненного пути мы получаем удары и преодолеваем препятствия, и мы никогда не знаем, в какой момент они возникнут. Как же мы держимся на разных этапах жизни? Итак, несколько ключевых практик, когда вам нужно мотивировать себя и придать бодрости.





1. Переверните страницу

Каждый день – это подарок и возможность начать новую жизнь. Если вчера было тяжело, разрешите себе просто перевернуть эту страницу. Начните сегодня с абсолютно новой задачи и сосредоточьтесь именно на ней. Когда мы видим перед собой интересные перспективы, они всегда нас вдохновляют.

2. Правильно «заправляйте» свой организм

Ваше тело – ваш самый ценный актив, а значит о нем нужно тщательно заботиться. Вы же не будете заливать жидкое мыло в бензобак своего автомобиля? Тогда почему вы загружаете свой организм всяческим мусором? Когда мы контролируем то, чем мы питаемся, мы действительно чувствуем себя лучше. А когда мы чувствуем себя лучше, гораздо легче поддерживать хорошее настроение.

3. Высыпайтесь

Сон – верный способ «перезагрузиться» и начать смотреть на вещи более свежим и осознанным взглядом. Он является жизненно важным показателем общего состояния вашего здоровья и благополучия.

4. Возьмите бразды правления в свои руки

Когда жизнь становится скучной или не особо вдохновляющей, самое время напомнить себе, что мы можем сами ею руководить и направлять: от нас зависит, как мы реагируем на переживаемые нами события и как продвигаемся вперед. Конечно, движение может занять время – это нормально, зато вы теперь находитесь на водительском месте. Если вы хотите ощутить больше радости, начните двигаться к нужному месту назначения в своем собственном темпе.

5. Ограничьте время перед экраном

Сколько времени вы бесполезно тратите на социальные сети или телевизор? Что еще более важно, сколько реальной жизни вы не видите, когда сидите там? Начните ограничивать количество времени перед экраном и почаще выходите на свежий воздух – это тот импульс, который можно ощутить буквально сразу.

6. Встречайтесь с друзьями

Мы все – существа социальные, а значит нам нужно общение. Старайтесь почаще встречаться с близкими людьми, когда вам необходимо немного поднять настроение. Нет ничего лучше хорошего времяпровождения с друзьями. Фактически оно нас оживляет, встряхивает и вдохновляет.

7. Обратите внимание на мелочи

Если жизнь кажется сложной и тяжелой, обратите внимание на самые простые вещи. Стресс и напряжение – это индикаторы, говорящие нам о том, что жизнь лучше упростить и оглянуться по сторонам. Что вы можете сделать? Выходите на прогулки или пробежки, общайтесь с людьми в реале, наслаждайтесь едой с любимым человеком или занимайтесь той деятельностью, которая приносит вам радость. Самые простые и важные вещи в жизни находятся прямо под нашим носом, и это просто вопрос сосредоточения внимания на них.

8. Управляйте своим временем

Если вам кажется, что жизнь вышла из-под контроля, и вы не можете идти с ней в ногу, попробуйте воспользоваться стратегиями управления временем. Установите напоминания о событиях в телефоне или компьютере. Начните свой день, написав список того, что вы намереваетесь выполнить, и выставите параметры времени для каждой задачи. Контролируя свое время, вы расширяете собственные возможности.

9. Больше мечтайте

Наши желания и мечтания, а также активные действия по их реализации – это залог хорошего настроения. Задайтесь целью и не позволяйте страхам диктовать вам свои условия, а также подталкивать вас к отказу от собственных замыслов.

10. Научитесь благодарить

Всегда обращайте внимание на вещи, за которые вы благодарны в жизни. Чем глубже вы эту благодарность прочувствуете, тем счастливее себя ощутите. Практика благодарности может выглядеть так, как вам самим захочется: хоть в начале дня, хоть на его протяжении или же как вариант осмысленно закончить день.

Текст: Flytothesky.ru

Читайте также:

Научитесь быть добрыми к себе в 2018