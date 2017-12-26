В чем разница между эмпатией и сочувствием

Как вы думаете, что вы проявляете: эмпатию или сочувствие? Хотя эти два слова часто используются как синонимы, существует разница в их эмоциональном воздействии.





● Сочувствие

Сочувствие – это выражение беспокойства за кого-либо, часто сопровождаемое желанием, чтобы у человека всё наладилось. Оно подразумевает более глубокий, более личный уровень вашего отношения, нежели жалость или печаль. Однако, в отличие от эмпатии, сочувствие не означает общих (совместных) переживаний или эмоций.

● Эмпатия

А это уже способность распознавать эмоции другого человека и разделять их, то есть полноценно их ощущать на том же уровне. Эмпатию нередко путают с сочувствием и жалостью, хотя это неверно. Фактически это способность реально чувствовать то, что ощущает другой человек, и это выходит за пределы сочувствия, как банального выражения беспокойства. Кстати, эмпатию можно ощущать только по отношению к людям, а не к животным, например.

● В чем опасность эмпатии?

Эмпатия может сделать нашу жизнь более осознанной, поскольку она помогает успокоить и подбодрить людей, переживающих плохой жизненный период, но она также способна принести и большой вред. Вроде бы нет ничего плохого в чуткости и отклике на человеческую трагедию или травму, однако, когда эмпатия неверно направлена, она может превратить нас в так называемых «эмоциональных паразитов».

— Эмпатия может привести к беспричинному гневу

Эмпатия может рассердить людей, если они слишком персонально воспринимают ощущения и язык тела окружающих, которые в этот момент злятся или испытывают негативные эмоции. Причиной этому является ваше слишком обостренное восприятие того, что творится внутри другого человека.

— Эмпатия может подорвать ваш бюджет

Психологи нередко говорят о случаях, когда чрезвычайно эмпатичные пациенты отдавали свои сбережения нуждающимся людям, причем даже совсем незнакомым. Такие эмпаты чувствуют, что они каким-то образом ответственны за несчастья других, потому стараются всячески их поддержать. Нередко основой такому поведению служит чувство вины, и в результате у эмпата развивается патологический альтруизм.

— Эмпатия может вредить отношениям

Психологи предупреждают, что эмпатию никогда не следует путать с любовью. Если отношения строятся на эмпатии, то долго они не продержатся, какими бы благими не были ваши намерения.

— Эмпатия может привести к истощению

Психологи даже придумали термин «эмпатическое истощение» для описания состояния, вызванного постоянным сопереживанием и личным участием в проблемах других. Когда эмпат все пропускает через себя, то со временем он испытывает хроническую эмоциональную усталость, а это никак не идет ему на пользу.

Текст: Flytothesky.ru

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