ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В чем разница между эмпатией и сочувствием

26.12.2017 20:33 — Калейдоскоп | Flytothesky  
Размер текста:
A
A
A

Как вы думаете, что вы проявляете: эмпатию или сочувствие? Хотя эти два слова часто используются как синонимы, существует разница в их эмоциональном воздействии.

В чем разница между эмпатией и сочувствием

● Сочувствие

Сочувствие – это выражение беспокойства за кого-либо, часто сопровождаемое желанием, чтобы у человека всё наладилось. Оно подразумевает более глубокий, более личный уровень вашего отношения, нежели жалость или печаль. Однако, в отличие от эмпатии, сочувствие не означает общих (совместных) переживаний или эмоций.

● Эмпатия

А это уже способность распознавать эмоции другого человека и разделять их, то есть полноценно их ощущать на том же уровне. Эмпатию нередко путают с сочувствием и жалостью, хотя это неверно. Фактически это способность реально чувствовать то, что ощущает другой человек, и это выходит за пределы сочувствия, как банального выражения беспокойства. Кстати, эмпатию можно ощущать только по отношению к людям, а не к животным, например.

● В чем опасность эмпатии?

Эмпатия может сделать нашу жизнь более осознанной, поскольку она помогает успокоить и подбодрить людей, переживающих плохой жизненный период, но она также способна принести и большой вред. Вроде бы нет ничего плохого в чуткости и отклике на человеческую трагедию или травму, однако, когда эмпатия неверно направлена, она может превратить нас в так называемых «эмоциональных паразитов».

— Эмпатия может привести к беспричинному гневу

Эмпатия может рассердить людей, если они слишком персонально воспринимают ощущения и язык тела окружающих, которые в этот момент злятся или испытывают негативные эмоции. Причиной этому является ваше слишком обостренное восприятие того, что творится внутри другого человека.

— Эмпатия может подорвать ваш бюджет

Психологи нередко говорят о случаях, когда чрезвычайно эмпатичные пациенты отдавали свои сбережения нуждающимся людям, причем даже совсем незнакомым. Такие эмпаты чувствуют, что они каким-то образом ответственны за несчастья других, потому стараются всячески их поддержать. Нередко основой такому поведению служит чувство вины, и в результате у эмпата развивается патологический альтруизм.

— Эмпатия может вредить отношениям

Психологи предупреждают, что эмпатию никогда не следует путать с любовью. Если отношения строятся на эмпатии, то долго они не продержатся, какими бы благими не были ваши намерения.

— Эмпатия может привести к истощению

Психологи даже придумали термин «эмпатическое истощение» для описания состояния, вызванного постоянным сопереживанием и личным участием в проблемах других. Когда эмпат все пропускает через себя, то со временем он испытывает хроническую эмоциональную усталость, а это никак не идет ему на пользу. В чем разница между эмпатией и сочувствием

Текст: Flytothesky.ru

Читайте также:
Вся та любовь, которую вы отдаете, обязательно к вам вернется

 
 
Ссылка на источник 124
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как вы думаете, что вы проявляете: эмпатию или сочувствие? Хотя эти два слова часто используются как синонимы, существует разница в их эмоциональном воздействии. ●...

Комментарии

 
Новости дня
Новости
 
10 ритуалов на удачу для встречи Нового года!
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Калейдоскоп

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Калейдоскоп)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика