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Как украсить праздничный стол в советском стиле
27.12.2017 17:19 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь
Современные хозяйки сами решают, что должно быть на новогоднем столе в соответствии с пожеланиями семьи, а вот в советское время праздничный ужин был примерно одинаковый.
Многие белорусы и сегодня чтут старые добрые традиции, предпочитая накрывать стол в стиле СССР. О том, какие блюда обязательно должны быть на классическом столе в советском стиле — в обзоре Sputnik.
Оливье
Оливье бесспорно был самым популярным новогодним салатом в Советском союзе. И пока иностранцы удивляются, как блюдо из мяса, картошки, огурцов и майонеза можно было назвать салатом, оливье продолжает жить в каждой постсоветской семье.
Ингредиенты традиционного оливье:
картофель,
морковь,
вареные яйца,
"докторская" колбаса,
маринованные огурцы,
консервированный горошек,
майонез.
Сельдь под шубой
Этот не менее популярный в советское время салат, также не перестает появляться на наших столах. Кроме того, этот салат пользуется бешеной популярностью у иностранцев. У каждой хозяйки есть свой собственный рецепт "шубы": при желании можно покрошить яйцо или яблоко.
Ингредиенты традиционной селедки под шубой:
сельдь,
свекла,
морковь,
лук,
картофель,
майонез.
Чтобы не устать от традиционной подачи этого салата, старайтесь варьировать подачу блюда.
Запеченная курица с картофелем
Говорить об этом блюде много не стоит: запеченная курица традиционно является коронным блюдом новогоднего стола уже долгие годы. Лучше всего, если в качестве гарнира будет картофель.
Ингредиенты блюда:
курица,
чеснок,
оливковое масло,
соль,
картофель.
Заливная рыба
Несмотря на то, что Ипполит посчитал это блюдо гадостью, заливная рыба и сегодня остается на праздничных столах лишь с поправкой на сорт рыбы: современные хозяйки предпочитают делать блюдо из мяса "красной" рыбы.
Ингредиенты блюда:
рыба,
лук,
лавровый лист,
лимон,
яйцо,
бульон.
Бутерброды с икрой
Без традиционных бутербродов с икрой новогодний стол просто невозможно представить. Конечно, позволить такую закуску мог не каждый, но в большинстве случаев на праздничном ужине красовалась ярко-оранжевая тарелка.
Ингредиенты для бутербродов:
батон, багет или тосты из белого хлеба,
сливочное масло,
икра лосесевая,
лимон,
укроп.
Бутерброды со шпротами
Пожалуй, самое вредное блюдо на праздничном столе — это бутерброды со шпротами. Тем не менее, жирный поджаристый хлеб и масляные шпроты прочно ассоциируются с Новым годом.
Ингредиенты для бутербродов:
хлеб,
чеснок,
майонез,
шпроты в масле,
свежий помидор либо соленый огурец,
укроп.
Соленья
Новый год с советским вкусом не возможен без солений. Грибы, огурцы, помидоры, капуста — обязательные атрибуты праздничного стола.
Торт
После плотного новогоднего ужина не обойтись и без праздничного торта. Здесь все ограничивается лишь вашей фантазией: торт может быть в виде снеговика, елки, снежка, ежика, снежинки или даже большого елочного шарика.
Если приготовление торта слишком тяжелая задача для вас, отличной альтернативой могут стать
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До Нового года - 2018 осталось совсем чуть-чуть: елки наряжены, на окнах сверкают огоньки, а в квартире пахнет мандаринами. Самое время продумать новогоднее меню.
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