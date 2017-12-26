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Как украсить праздничный стол в советском стиле

27.12.2017 17:19 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь  
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Современные хозяйки сами решают, что должно быть на новогоднем столе в соответствии с пожеланиями семьи, а вот в советское время праздничный ужин был примерно одинаковый.

Многие белорусы и сегодня чтут старые добрые традиции, предпочитая накрывать стол в стиле СССР. О том, какие блюда обязательно должны быть на классическом  столе в советском стиле — в обзоре Sputnik.

Оливье

Оливье бесспорно был самым популярным новогодним салатом в Советском союзе. И пока иностранцы удивляются, как блюдо из мяса, картошки, огурцов и майонеза можно было назвать салатом, оливье продолжает жить в каждой постсоветской семье.  

Ингредиенты традиционного оливье:

картофель,

морковь,

вареные яйца,

"докторская" колбаса,

маринованные огурцы,

консервированный горошек,

майонез.

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Сельдь под шубой

Этот не менее популярный в советское время салат, также не перестает появляться на наших столах. Кроме того, этот салат пользуется бешеной популярностью у иностранцев. У каждой хозяйки есть свой собственный рецепт "шубы": при желании можно покрошить яйцо или яблоко.

Ингредиенты традиционной селедки под шубой:

сельдь,

свекла,

морковь,

лук,

картофель,

майонез.

Чтобы не устать от традиционной подачи этого салата, старайтесь варьировать подачу блюда.

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Запеченная курица с картофелем

Говорить об этом блюде много не стоит: запеченная курица традиционно является коронным блюдом новогоднего стола уже долгие годы. Лучше всего, если в качестве гарнира будет картофель.

Ингредиенты блюда:

курица,

чеснок,

оливковое масло,

соль,

картофель.

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Заливная рыба

Несмотря на то, что Ипполит посчитал это блюдо гадостью, заливная рыба и сегодня остается на праздничных столах лишь с поправкой на сорт рыбы: современные хозяйки предпочитают делать блюдо из мяса "красной" рыбы.

Ингредиенты блюда:

рыба,

лук,

лавровый лист,

лимон,

яйцо,

бульон.

Бутерброды с икрой

Без традиционных бутербродов с икрой новогодний стол просто невозможно представить. Конечно, позволить такую закуску мог не каждый, но в большинстве случаев на праздничном ужине красовалась ярко-оранжевая тарелка.

Ингредиенты для бутербродов:

батон, багет или тосты из белого хлеба,

сливочное масло,

икра лосесевая,

лимон,

укроп.

Бутерброды со шпротами

Пожалуй, самое вредное блюдо на праздничном столе — это бутерброды со шпротами. Тем не менее, жирный поджаристый хлеб и масляные шпроты прочно ассоциируются с Новым годом.

Ингредиенты для бутербродов:

хлеб,

чеснок,

майонез,

шпроты в масле,

свежий помидор либо соленый огурец,

укроп.

Соленья

Новый год с советским вкусом не возможен без солений. Грибы, огурцы, помидоры, капуста — обязательные атрибуты праздничного стола.

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Торт

После плотного новогоднего ужина не обойтись и без праздничного торта. Здесь все ограничивается лишь вашей фантазией: торт может быть в виде снеговика, елки, снежка, ежика, снежинки или даже большого елочного шарика.

Если приготовление торта слишком тяжелая задача для вас, отличной альтернативой могут стать имбирные пряники в виде человечков, елочек и снежинок.

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