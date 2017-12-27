4 способа оживить ваши отношения

В течение многих лет психологи пытались понять, почему некоторые пары терпят неудачу на личном фронте. Они пришли к выводу, что отношения, настроенные на негативные эмоции и плохое общение, чаще заканчиваются разрывом. Тем не менее, присутствие негатива в отношениях так же губительно, как и отсутствие позитива.





Как же партнёры могут убедиться, что их отношения процветают, а не, напротив, ухудшаются день за днём? Есть 4 научно обоснованных совета, которые помогут вам в этом убедиться и вернуть в отношения позитив:

1. Смейтесь и играйте вместе. Играть должны не только дети. Только вспомните слово «игриво», которое происходит от слова «игра»! Игриво поддразнивайте вашего партнёра, чаще безобидно подшучивайте и смейтесь вместе. Пары, которые способны вместе над чем-то посмеяться, оказываются намного счастливее других пар.

Кстати говоря, юмор способен разрешить абсолютно любой конфликт. В следующий раз, когда партнёр скажет вам случайно что-то обидное или как-то заденет вас, просто отшутитесь в новой, свойственной вам манере. Не стоит делать трагедию из каждой мелочи. Жизнь слишком коротка, чтобы тратить её на обиду и плохое настроение!

2. Попробуйте что-то новое вместе. Некая совместная деятельность должна быть новой и при этом захватывающей. Новизна помогает вам создать новые воспоминания и почувствовать себя командой. Волнение, полученное в результате нового опыта, заставит вас по-новому посмотреть на отношения. Теперь они покажутся вам захватывающими и прекрасными.

Исследователи давно заметили, что новый опыт, полученный вместе с партнёром, предупреждает появление скуки в отношениях. Кроме того, пара становится более довольна такими отношениями, чувствует настоящую радость и полноту жизни. Это необязательно должно быть что-то экстремальное, как спуск по горе или прыжок с парашютом (хотя и это не исключается). Можете просто сыграть в туристов, съездив вместе в соседний город с картой в руках.

3. Культивируйте благодарность. Пожалуй, никто не станет отрицать тот факт, что любящие партнёры постоянно стараются сделать что-то хорошее друг для друга. Однако не менее важно и уметь замечать, как ваш любимый человек делает нечто приятное для вас. Замечать и благодарить за это. Скажите простое «спасибо», не будьте скупы на признательность. Два человека связываются ещё сильнее друг с другом, когда оба чувствуют благодарность и признательность.

Если вы злитесь на партнёра, если вам сейчас кажется, что хуже нет на свете человека, сыграйте в простую игру. Представьте себе, какой была бы ваша жизнь, если бы вашего партнёра в ней не было. Потратьте на это какое-то время, продумайте всё хорошенько. Скорее всего, вы поймёте, что жизни себе не представляете без любимого человека. Это простое упражнение способно изменить ход ваших мыслей за несколько минут!

4. Празднуйте победы вместе. Поддерживать своего партнёра нужно не только тогда, когда наступили трудные времена, но в обычные дни, когда кажется, что жизнь идёт своим чередом. Не менее важно выражать поддержку в те дни, когда любимый человек достиг чего-то значимого. Партнёры, которые празднуют свои победы, чаще веселятся вместе, прекрасно проводят время друг с другом и чувствуют себя счастливыми в отношениях.

Текст: Flytothesky.ru

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