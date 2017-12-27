Актеры, которые идеально вжились в роли своих исторических персонажей

Кастинг актеров является ключевым аспектом для любого фильма, чтобы сделать его более правдоподобным и удачным. Для биографической картины это особенно важно, поскольку актеру, играющему исторический персонаж, приходится максимально его копировать и фактически стать его клоном. Кому же это действительно удалось?

1. Вэл Килмер VS Джим Моррисон





С первого взгляда этих двух разных людей из двух разных эпох отличить сложно. Первый – это покойный фронтмен группы The Doors Джим Моррисон, а второй – актер Вэл Килмер в полубиографическом фильме «The Doors» 1991 года.

2. Дэниэл Дэй-Льюис VS Авраам Линкольн





Неудивительно, что Дэниэл Дей-Льюис получил «Оскара» за эту роль в 2013. Даже без грима и он, и Линкольн чем-то схожи. Хотя актеру все же пришлось немного похудеть, чтобы добиться окончательного внешнего сходства с худощавым Линкольном.

3. Бен Кингсли VS Махатма Ганди





Актер готовился к роли два года: он прочитал 27 книг и практиковал йогу по утрам, хотя позже сам признавался, что и двух лет ему было недостаточно, чтобы полностью познакомиться со своим персонажем.

4. Уилл Смит VS Мохаммед Али





В течение восьми лет Уилл Смит отказывался от этой роли, считая, что он не в состоянии сыграть великого боксера. Когда же актер наконец-то согласился, то несколько лет посвятил тренировкам: как физическим, так и духовным. Впервые увидев Смита в роли его самого, Мохаммед Али отреагировал: «Идеальный актер, я даже подумал, что он – это я».

5. Морган Фримен VS Нельсон Мандела





Актер сыграл политика в фильме «Invictus» (2014). Он много лет переписывался с Манделой и общался с ним, чтобы максимально реалистично в него перевоплотиться. И у него это отлично получилось!

6. Наоми Уоттс VS принцесса Диана





Актриса отмечает, что, согласившись на сложную роль, она перечитала массу книг и старых новостных статей, а также просмотрела много видеохроники. Она сосредоточилась на чертах личности принцессы и особо отметила её чувство юмора и умение сочувствовать.

7. Том Хэнкс VS Уолт Дисней





В фильме «Спасти мистера Бэнкса» (2013) Том Хэнкс играет роль самого Уолта Диснея. Актер признался, что сложности заключались в том, что они совсем не похожи друг на друга, но ему все же удалось передать эксцентричность и харизму Диснея.

8. Роберт Дауни-младший VS Чарли Чаплин





В этом фильме актера практически не отличить от великого комика. Чтобы подготовиться к этой роли, Роберт Дауни-младший безостановочно пересматривал фильмы Чаплина и нанял себе тренеров: два тренера для постановки речи и два тренера для отработки движений.

9. Андре Бенджамин VS Джими Хендрикс





Реперу и актеру Андре Бенджамину пришлось многое узнать об этом уязвимом интроверте с гитарой. Он изменил прическу, отрабатывал стиль игры Хендрикса и научился ходить на каблуках, чтобы вжиться в роль великого музыканта.

10. Натали Портман VS Джеки Кеннеди





Актриса просматривала множество видео, чтобы перенять движения первой леди и скопировать ее специфический стиль речи, а все остальное уже доделали костюм, прическа и макияж.

11. Джонни Депп VS Уайти Балджер





Чтобы сыграть гангстера и убийцу Уайти Балджера, Джонни Деппу, по его признанию, пришлось обратиться к самой темной стороне своей натуры. Актер сказал, что для этого он просто отнёсся к персонажу как к человеку, а не как к олицетворению чистого зла. Депп даже хотел лично посетить Балджера в тюрьме, но получил отказ.

12. Эштон Катчер VS Стив Джобс





Многие были удивлены таким выбором актера, но Катчер идеально справился. Он изучал документальные фильмы и интервью, вдавался в детали компьютерных технологий и анализировал особенности Джобса: походку, пищевые предпочтения, манеру общения и разговора вплоть до тихого шепота.

Текст: Flytothesky.ru

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