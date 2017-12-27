А что вы знаете о смысле жизни?

Жизнь – это нечто большее, чем просто создать себе относительный комфорт. Это больше, чем поиск любви в другом человеке. И это намного больше, чем банальные нормы социума и движение по течению вместе со всеми.





Жизнь – это действительно нечто гораздо большее.

Жизнь – это время. Время для понимания себя как человека. Время изучения своих амбиций и своих особенностей. Время испытывать страхи и проверять свои границы на прочность. Время находиться в одиночестве, время увидеть мир и время обрести свое счастье. Иногда все, что вам нужно, – это время просто быть. Время отдавать, принимать, желать и ценить. Время с самим собой, с друзьями, с семьей, с местами, с незнакомцами, со всем этим миром.

Жизнь – это опыт. Опыт общения с разными людьми и изучение разных культур. Жизнь – это восприятие мира как единого целого. Это неожиданные и немного пугающие перемены, ведущие только к лучшему. Это приключения и вера в свою интуицию. Это удивление, интерес и любопытство. Это ошибки и уроки.

Жизнь – это возможности. Это прокладывание собственного пути; составление собственного учебника; создание собственного набора правил; движение к собственным мечтам; сражения с собственными страхами.

Жизнь – это спонтанность. Какая радость от комфортной и обычной жизни? Самые прекрасные права, которыми мы обладаем, – это независимость и выбор. Способность создавать что-то из ничего; способность включать воображение и трансформировать абстрактное в осязаемое. Способность увидеть новую перспективу и найти для себя большую цель.

Жизнь – это шансы. В этом мире есть два типа людей: те, кто боится любви, и те, кто еще не готов ею полностью поделиться… пока не готов.

Если вы боитесь любви, попробуйте избавиться от страха и откройте себя и свое сердце миру. Если вам надоело постоянно встречать «не тех» партнеров, сделайте паузу и просто наслаждайтесь жизнью.

Начните выдвигать свои таланты и интересы на первый план, а не прятать их в тени. Начните превращать этот мир в свой мир; сделайте его чем-то, что бросает вам вызов – чем-то, что заставляет вас постоянно искать мотивацию и вдохновение.

Жизнь – это одиночество. Люди либо стали бояться концепции одиночества, либо просто разучились проводить время с самими собой. Быть одиноким, быть единым – это не то, чего нужно бояться. Это нужно принять и стать своим собственным супергероем. Одиночество, напротив, научит вас общаться с миром, чтобы понять и увидеть его в другом свете.

Жизнь – это борьба. Борьба, чтобы отстаивать свои личные убеждения и ценности; смотреть в глаза своим самым большим страхам; смотреть в глаза тьме – и побеждать.

Жизнь — это цель, и это умение прощать. Жизнь – это вера в свои силы и стремление двигаться вперед. Жизнь – это найти самого себя навсегда.

У вас есть только одно сердце; и у вас есть только одна жизнь. Всегда стремитесь к тому, что заставляет ваше сердце биться быстрее, что заставляет вас улыбаться и что мотивирует вас взлететь еще выше.

Текст: Flytothesky.ru

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