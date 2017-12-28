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Найти отличие между этими картинами сможет только человек с высоким IQ!

28.12.2017 20:18 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Хотя в нашем восприятии все чувства играют очень важную роль, визуально мы всё же охватываем больше. Давайте воспользуемся зрением и, конечно же, вниманием к деталям, чтобы обнаружить только одно различие на каждой из этих четырех картин. Если вы разбираетесь в художественном искусстве, то вам будет немного проще найти неточность. Поздравляем тех, кто справился с задачей, ведь для этого требуется достаточно высокий уровень интеллекта. Поделитесь постом с друзьями в социальных сетях!

 

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Хотя в нашем восприятии все чувства играют очень важную роль, визуально мы всё же охватываем больше. Давайте воспользуемся зрением и, конечно же, вниманием к...

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