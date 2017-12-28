Что вам точно НЕ поможет от похмелья

Праздники – идеальное время, чтобы абсолютно расслабиться… и в конечном итоге получить «отличный» подарок: банальное похмелье. Наверняка хотя бы раз в жизни это испытывали все люди. Тошнота, головная боль, рвота, ломота в теле – всё это симптомы, показывающие, как ваш организм пытается избавиться от алкоголя самостоятельно. А вы, конечно же, стараетесь ускорить этот процесс, чтобы снова почувствовать себя бодрым и здоровым. Однако далеко не все ваши действия действительно могут помочь.





1. Много воды

Усиленная гидратация – это разумный ход. Тем не менее, ущерб организму уже нанесен, и ваше тело сейчас усиленно занимается переработкой и выводом алкоголя. Вода, конечно, может облегчить симптомы, но очень несущественно. Всё, что вам действительно нужно, – это время, чтобы удалить токсины из организма.





2. Кофе

Вопреки распространенному мнению кофеин не спасет вас ни от опьянения, ни от похмелья. В кофе нет ничего такого, что может побыстрее отрезвить вас. В отдельных случаях кофеин способен помочь с головной болью, но вот заметно лучше вам вряд ли станет. Также кофеин не сможет быстрее метаболизировать алкоголь.





3. Еще немного алкоголя

Почему люди думают, что клин клином вышибают, и еще немного алкоголя решит проблему? Как ни странно, «опохмелка» является одним из самых старых средств для утреннего лечения. Все же, лучше и не пытаться, чтобы ненароком снова не напиться. Вместо этого сделайте себе безалкогольный коктейль. В конце концов, лечиться лучше не водкой, а напитками, содержащими электролиты и витамин С.





4. Много углеводов

Многие люди старательно закусывают углеводными продуктами, считая, что они впитают в себя алкоголь в желудке. Поверьте, 10 кусков пиццы, макароны и ломти хлеба с маслом не избавят вас от ужасной головной боли на утро. Вы «кладете» сахар на сахар, а это может только усугубить похмелье. Если вы беспокоитесь о том, как ваш организм будет перерабатывать алкоголь, потребляйте белки. Они вас быстрее насытят, и вы выпьете меньше.





5. Лежание в постели

Когда у вас раскалывается голова, вполне естественно, что вам хочется мирно и спокойно пролежать в постели полдня. Однако отсутствие движения – это, на самом деле, наименее полезная вещь, которую вы можете сделать для себя. Алкоголь «мучает» тело, замедляя каждый процесс, который вы, напротив, хотите ускорить. Вам нужно сделать легкие упражнения, например, прогуляться или заняться йогой. Движения улучшат кровообращение, а значит токсины будут выводиться быстрее. Кроме того, вырабатывающиеся эндорфины действуют как естественные анальгетики.





6. Завтрак из жирных продуктов

Не вздумайте с похмелья завтракать беконом. Жирные продукты очень тяжело перевариваются. Поскольку вашему организму нужно сосредоточиться на выводе алкоголя, не стоит перегружать его тяжелой пищей. Ограничьтесь тостами, солеными крекерами и легким куриным бульоном.





7. Пиво перед коньяком

Бытует ошибочное мнение, что во время вечеринки градус понижать нельзя – якобы от этого похмелье будет еще ужаснее. Это не совсем так. Независимо от того, в какой последовательности вы уложите слои разного алкоголя в свой желудок, вы все равно будете утром страдать. Алкоголь всегда остается алкоголем.





Иными словами, волшебного средства от похмелья не существует, а лучший способ уменьшить его пренеприятные симптомы – это прогулка на свежем воздухе и физические упражнения. Не ленитесь на следующее утро, поскольку нехватка активности только задержит алкоголь в вашем организме. Конечно, можно посоветовать вам не слишком налегать на спиртное в праздники – но кто из нас не без греха.

Текст: Flytothesky.ru

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