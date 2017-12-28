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Свинья Чоудер, которая считает себя собакой

29.12.2017 17:47 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Когда вы думаете о домашнем животном, вы представляете себе собаку, кошку или даже рыбку в аквариуме. О свинье вам мысли в голову наверняка не приходят. Однако Чоудер с вами не согласен.

Знакомьтесь, Чоудер, и в принципе ему не было суждено прожить долгую жизнь в этом мире.

Свинья Чоудер, которая считает себя собакой

Однако защитница прав животных Шелби Мадере спасла его с животноводческой фермы, где он содержался в кошмарных условиях.

Чоудер – единственная свинья в доме Шелби, но у него много «родственников».

Свинья Чоудер, которая считает себя собакой

У него есть семья, состоящая из пяти собак разных размеров: от метиса померанского шпица до немецкой овчарки, и все они прекрасно ладят.

Оказывается, не только собаки и кошки могут любить своих хозяев.

Свинья Чоудер, которая считает себя собакой

И Чоудер это каждый день доказывает своей хозяйке. Теперь он является частью семейного клана.

После своего спасения свинка выросла среди пяти собак и очень с ними сдружилась.

Свинья Чоудер, которая считает себя собакой

Чоудер любит обниматься, играть и гулять в гостиной или на заднем дворе со своими собачьими братьями и сестрами.

Как ни странно, но и у Чоудера, и у его собачьего собрата очень одинаковые улыбки на лицах… ой, мордах.

Свинья Чоудер, которая считает себя собакой

Внутренний дворик у Шелби очень красив и аккуратен, потому вся компания любит там гулять.

Шелби задействует социальные медиа, чтобы помочь таким животным, как Чоудер.

Свинья Чоудер, которая считает себя собакой

Она живет в Бразилии и протестует против жестокого обращения со свиньями на животноводческих фермах.

Собаки отлично смотрятся на этой групповой фотографии, но кто-то, кажется, тихонечко хулиганит на заднем плане.

Свинья Чоудер, которая считает себя собакой

Пока собаки отвлекают Шелби, Чоудер с наслаждением ковыряется в земле под забором.

Чоудер отлично проводит время с собаками.

Свинья Чоудер, которая считает себя собакой

Он превосходно ладит со своими собачьими братьями и сестрами, и все они перенимают друг у друга свои повадки и поведение.

Шелби утверждает, что свиньи «невероятно умные и социальные животные», которых нельзя ограничивать.

Свинья Чоудер, которая считает себя собакой

Если бы Чоудер остался на животноводческой ферме, судьба его была бы предопределена.

Когда Шелби забрала Чоудера к себе, он был еще маленьким поросенком.

Свинья Чоудер, которая считает себя собакой

В большинстве случаев люди приобретают поросят, потому что думают, что те останутся навсегда маленькими и милыми. Трудно представить себе взрослую свинью, бегающую по дому.

Жизнь с семьей, где много собак, намного лучше, чем в клетке на ферме.

Свинья Чоудер, которая считает себя собакой

В семье Чоудер получает самую настоящую любовь, которую заслуживает каждое существо на планете.

Шелби – убежденная сторонница прав животных.

Свинья Чоудер, которая считает себя собакой

И она не одинока в своей любви к свиньям. У неё много единомышленников.

Когда вы все время проводите с собаками, вы однозначно перенимаете собачьи привычки.

Свинья Чоудер, которая считает себя собакой

Чоудер сразу уяснил для себя, что лежанки для собак очень удобны, поэтому он предпочитает дремать в постели одного из своих братьев и сестер.

Вот так выглядит свинка в одеялке.

Свинья Чоудер, которая считает себя собакой

Смотрится умилительно, правда?

Можно с уверенностью сказать, что собаки и Чоудер живут счастливой жизнью в доме Шелби.

Свинья Чоудер, которая считает себя собакой

Шелби надеется, что её посты в социальных сетях будут вдохновлять других людей брать в дом и других животных, таких как свиньи, которым тоже нужна забота и любовь.

Любовь – это, безусловно, мощная сила, которая может одолеть всё.

Свинья Чоудер, которая считает себя собакой

Хоть Чоудер и собаки не связаны кровным родством, они – это одна семья. Просто посмотрите, как они трогательно относятся друг к другу!Свинья Чоудер, которая считает себя собакой

Текст: Flytothesky.ru

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