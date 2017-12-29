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Как гнев физически изменяет ваш мозг и тело
29.12.2017 19:18 — Калейдоскоп | Flytothesky
«Вы не будете наказаны за свой гнев, вы будете наказаны своим гневом». И Будда был прав! Почему? Потому что гнев, беспокойство, презрение, разочарование разрушают. Учения Будды не только
● Гнев ведет к неправильному выбору.
По сути, гнев не только «наказывает» наш ум, но и наше тело.
● Как гнев «активируется»
Всего лишь с помощью пяти шагов:
1. Первая «искра» гнева активирует амигдалу, одну из самых простых областей мозга.
● Как гнев изменяет мозг
Две области мозга, особенно подверженные отрицательным эффектам кортизола, – префронтальная кора (ПФК) и гиппокамп. Префронтальная кора – это «исполнительный центр» мозга. Именно здесь происходят самые сложные мыслительные процессы. А еще префронтальная кора несет ответственность за следующие процессы:
— внимание
Считается, что ПФК также играет важную роль в разработке и достижении личных целей. А гиппокамп – это то место, где у нас «живут» долговременные воспоминания, включающие в себя все наши знания и опыт. Он также играет значительную роль в декларативной памяти, хранящей события, факты или цифры. Кроме того, подавление гиппокампа может влиять на кратковременную память. Стрессовый гормон кортизол – это основной виновник, перенасыщающий нейроны кальцием и приводящий к перегрузке клеток. Избыток кортизола также может снижать уровень серотонина, нейротрансмиттера мозга, ответственного за ощущение счастья и хорошее настроение.
● Как гнев изменяет тело
И здесь тоже виноваты гормоны стресса. Слишком много адреналина, кортизола и норадреналина вредны для физического здоровья, так как организм сразу же выдает реакцию «сражайся или беги». Кроме того, гормоны стресса оказывают негативное влияние на сердечно-сосудистую систему:
— Повышают артериальное давление.
Если причина стресса не выявляется и не контролируется, эти симптомы становятся хроническими и в дальнейшем приводят к возможному сердечному приступу или инсульту. Гормоны стресса также влияют на иммунную систему организма. Исследования показали, что люди с высоким уровнем стресса часто страдают тем, что ученые называют «стрессовой болезнью». Почему? Потому что стресс (включая гнев) нарушает работу иммунной системы, и выглядит это так:
— Уменьшает количество клеток, борющихся с болезнями.
Гормоны стресса также вредят нашей пищеварительной системе, ухудшая кровоток и метаболические функции. Помимо этого, гнев также влияет на зрение, здоровье костей и приводит к головным болям и мигреням.
● Как контролировать гнев (и стресс)
Наш образ жизни и привычки напрямую влияют на уровень стресса. Как же мы можем это подправить?
1. Выделяйте полчаса на физические упражнения 3-5 раз в неделю.
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«Вы не будете наказаны за свой гнев, вы будете наказаны своим гневом». И Будда был прав! Почему? Потому что гнев, беспокойство, презрение, разочарование разрушают....
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