Как гнев физически изменяет ваш мозг и тело

«Вы не будете наказаны за свой гнев, вы будете наказаны своим гневом». И Будда был прав! Почему? Потому что гнев, беспокойство, презрение, разочарование разрушают. Учения Будды не только помогли , но и направили науку, приведя её к ряду интересных выводов (осознанность, медитация). А выводы эти, на самом деле, просты:





● Гнев ведет к неправильному выбору.

● Гнев разрушает отношения.

● Гнев ведет к насилию.

● Гнев ведет к сожалению.

По сути, гнев не только «наказывает» наш ум, но и наше тело.

● Как гнев «активируется»

Всего лишь с помощью пяти шагов:

1. Первая «искра» гнева активирует амигдалу, одну из самых простых областей мозга.

2. Амигдала отправляет сигнал гипоталамусу.

3. Гипоталамус сигнализирует гипофизу, который выделяет адренокортикотропный гормон (АКТГ).

4. Гипофиз сигнализирует надпочечникам, которые высвобождают гормон АКТГ.

5. Надпочечники выделяют гормоны стресса: адреналин, кортизол и норадреналин.

● Как гнев изменяет мозг

Две области мозга, особенно подверженные отрицательным эффектам кортизола, – префронтальная кора (ПФК) и гиппокамп. Префронтальная кора – это «исполнительный центр» мозга. Именно здесь происходят самые сложные мыслительные процессы. А еще префронтальная кора несет ответственность за следующие процессы:

— внимание

— логика

— память

— рассуждение

— планирование

Считается, что ПФК также играет важную роль в разработке и достижении личных целей. А гиппокамп – это то место, где у нас «живут» долговременные воспоминания, включающие в себя все наши знания и опыт. Он также играет значительную роль в декларативной памяти, хранящей события, факты или цифры. Кроме того, подавление гиппокампа может влиять на кратковременную память. Стрессовый гормон кортизол – это основной виновник, перенасыщающий нейроны кальцием и приводящий к перегрузке клеток. Избыток кортизола также может снижать уровень серотонина, нейротрансмиттера мозга, ответственного за ощущение счастья и хорошее настроение.

● Как гнев изменяет тело

И здесь тоже виноваты гормоны стресса. Слишком много адреналина, кортизола и норадреналина вредны для физического здоровья, так как организм сразу же выдает реакцию «сражайся или беги». Кроме того, гормоны стресса оказывают негативное влияние на сердечно-сосудистую систему:

— Повышают артериальное давление.

— Увеличивают частоту сердечных сокращений.

— Повышают уровень глюкозы в крови.

— Повышают уровень жирных кислот в крови.

Если причина стресса не выявляется и не контролируется, эти симптомы становятся хроническими и в дальнейшем приводят к возможному сердечному приступу или инсульту. Гормоны стресса также влияют на иммунную систему организма. Исследования показали, что люди с высоким уровнем стресса часто страдают тем, что ученые называют «стрессовой болезнью». Почему? Потому что стресс (включая гнев) нарушает работу иммунной системы, и выглядит это так:

— Уменьшает количество клеток, борющихся с болезнями.

— Подавляет функцию щитовидной железы

— Способствует распространению вирусных клеток.

— Увеличивает риск развития рака

Гормоны стресса также вредят нашей пищеварительной системе, ухудшая кровоток и метаболические функции. Помимо этого, гнев также влияет на зрение, здоровье костей и приводит к головным болям и мигреням.

● Как контролировать гнев (и стресс)

Наш образ жизни и привычки напрямую влияют на уровень стресса. Как же мы можем это подправить?

1. Выделяйте полчаса на физические упражнения 3-5 раз в неделю.

2. Расслабьте мускулы: потягивайтесь, делайте массаж, принимайте горячую ванну или душ и хорошо высыпайтесь!

3. Практикуйте глубокое дыхание. Нескольких глубоких вдохов могут сразу же снять ощущение стресса. Для дополнительного эффекта закройте глаза и дышите медленно.

4. Нормально питайтесь: еда должна состоять из фруктов, овощей, белка и цельного зерна.

5. Замедлитесь: разбейте большие задачи на более мелкие, работайте в более спокойном режиме и не спешите.

6. Сделайте перерыв: запланируйте какое-то реальное время отдыха, чтобы отвлечь ваше внимание от стресса.

7. Уделите время своим увлечениям: минимум 20 минут каждый день, чтобы делать то, что вам нравится.

8. Озвучивайте свои проблемы: подавление негативных эмоций абсолютно не помогает, потому проговаривайте их близким людям.

9. Относитесь к себе с добротой: признайте, что невозможно быть перфекционистом – ведь есть и вещи, которые находятся вне вашего контроля. Смейтесь и расслабляйтесь.

10. Исключите свои триггеры: «Каковы самые большие причины стресса в моей жизни?» – вопрос, который мы все задаем себе. Найдите эти причины и устраните их.

Текст: Flytothesky.ru

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