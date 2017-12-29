Знаки зодиака: в кого быстрее и легче всего влюбляются

В одних людей мы влюбляемся сразу, по уши, с первого взгляда, а вот других людей нужно рассмотреть, понять, приложить усилия и потратить время. Давайте посмотрим, в кого быстрее и легче всего влюбляются в соответствии со знаком зодиака: по убыванию – от самых очаровательных милашек до наиболее черствых сухарей.





1. Рак

В вас просто невозможно не влюбиться. Вы открытый человек, не стесняетесь своих чувств, от вас исходит неимоверное человеческое тепло, и вы переполнены пониманием и сочувствием к другим. Вас безумно легко полюбить, потому что люди доверяют вам и чувствуют, что вы уважаете и цените их. Фактически вы завоевываете окружающих, даже не отдавая себе в этом отчета.

2. Телец

Вы все время в кого-нибудь влюблены, и вас постоянно кто-то любит. Вы доброжелательны и сердечны и ставите свои взаимоотношения с кем-либо на первое место, поскольку вы знаете, чего ждете от них и что делает вас счастливым. Вы очень цените душевное тепло и преданность, потому людям несложно в вас влюбиться.

3. Стрелец

Принимая во внимание ваш заразительный оптимизм, веселый, никого не оставляющий равнодушным смех и умение честно и открыто заявлять о том, что вы хотите, окружающие немедленно в вас влюбляются, как только вы появляетесь в их жизни.

4. Весы

Вы обладаете ценной способностью помогать другим людям чувствовать свою значимость и ценность. Вы умеете сглаживать и переводить в шутку любую, даже самую жуткую ситуацию, и перед вашим шармом просто невозможно устоять. Люди влюбляются в вас, потому что вы даете им то, что так необходимо в жизни: веселье, легкость, непринужденность.

5. Овен

У вас определенно существуют проблемы (и страхи) связанные с постоянством отношений и принятием повседневного рутинного образа жизни. Однако вы преодолеете эти проблемы, если встретите «вашего» человека, и тогда вас с легкостью полюбят за вашу брызжущую энергией натуру, безграничный энтузиазм и умение превращать самое обычное свидание в незабываемую и увлекательную встречу.

6. Рыбы

Как только люди узнают вашу чувствительную, эмоциональную и добродушную натуру, они не успевают и глазом моргнуть, как уже по уши влюблены в вас. Для этого, правда, может понадобиться немного времени, так как вы все же человек сдержанный, и в самом начале отношений не даёте узнать себя поближе.

7. Лев

Вас безумно легко полюбить за вашу щедрость, сердечность, энтузиазм, страстность и пытливый ум. А вот отталкивают людей такие ваши качества, как покровительственное отношение, снисходительность, начальственная манера поведения и несокрушимая уверенность в своей правоте.

8. Дева

Как только у кого-нибудь появляется возможность поговорить с вами, он тут же начинает испытывать к вам глубокую симпатию и мощную эмоциональную связь. Проблема в том, что вы не особо уверены в себе, скрытны и не желаете раскрываться перед другими. Из-за всего этого лишь единицы получают возможность по-настоящему узнать и понять вас, а затем и искренне полюбить.

9. Скорпион

Вот за что в вас влюбляются: вы знаете, чего хотите, ваша страстность завораживает, и у вас есть способность превращать каждое мгновение вашей жизни в замечательное и захватывающее переживание. Мешают полюбить вас: ваша постоянная ревность, чрезвычайная замкнутость и одержимость мелочами.

10. Козерог

Людям однозначно нравится ваша амбициозность, потрясающее чувство юмора и стремление совершать важные и стоящие поступки. Однако, в вас либо не влюбляются, либо ждут для этого целую вечность, потому что вы стараетесь контролировать свои чувства, относитесь чересчур схематично и методично к любви и всегда предполагаете самое плохое развитие событий, так как думаете, что такой подход убережет вас от возможной боли.

11. Близнецы

Время от времени в вас кто-то быстро и легко влюбляется. Но обычно люди просто не понимают вас до конца. Вы открыты и активны, но одновременно таинственны, самокритичны и сомневаетесь в себе. Если бы вы позволили другим полюбить вас, они бы сделали это, но вы такая беспокойная, нервная и непредсказуемая натура, что у людей просто не хватает времени или желания понимать вас.

12. Водолей

Вас тяжелее всех полюбить, и не от того, что это невозможно – ведь вы чрезвычайно искренни, заботливы и понимаете свою ценность. Просто вы сами являетесь причиной тому, почему от вас не теряют голову – вы этого не позволяете. Вы закрываетесь от других, заставляете себя отстраняться от людей и не разрешаете себе хоть как-то расслабиться. Единственный, кто стоит у вас на пути и мешает вам, – это вы сами.

Текст: Flytothesky.ru

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