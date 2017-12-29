Не слишком ли много вы жалуетесь?

Вы наверняка знаете человека, который, кажется, только и делает, что постоянно жалуется на что-то. В сердцах вы называете его нытиком. Возможно, этим человеком являетесь вы сами?





Если вы жалуетесь слишком много, вероятно, вам об этом сообщили друзья или родственники. Но если вы до конца не уверены, перегибаете ли вы палку, то для разъяснения ситуации стоит привести типичное поведение «жалобщика»:

1. Вам кажется, что вокруг вас нет ничего хорошего – что-то обязательно идёт не так;

2. От любой ситуации вы заранее ожидаете худшего, готовитесь к разочарованию;

3. Вы немного озадачены поведением людей, которые постоянно пребывают в благоприятном расположении духа.

Стоит сказать, что далеко не все жалобы равноценные. Их можно разбить на 3 категории:

1. Активная эффективная жалоба.

Она направлена на конкретную ситуацию, на человека или событие, которое не соответствует ожиданиям. Недовольный человек или жалобщик предъявляет свои претензии тому, кто несёт ответственность за его недовольство.

Обычно к такому поведению прибегают активные люди, обладающие нормальной самооценкой, адекватным уровнем самоуважения. Они знают, как попросить другого человека сделать что-то, что они хотят.

2. Вентиляция.

Это ещё один вид жалоб. Вентиляция подразумевает под собой сильную эмоцию (негативную), от которой человек испытывает давление и хочет избавиться.

Вентиляция имеет свои плюсы и минусы. Положительная её сторона основывается на том, что периодические «вбросы» эмоциональных жалоб способны объединить людей и привести их к общему решению проблемы. Кроме того, высказывание своего недовольства помогает человеку успокоиться и сбросить камень с души. Тем не менее, постоянная вентиляция, не подкреплённая никакими действиями, с лёгкостью превращается в обыкновенное нытьё.

3. Неэффективная жалоба.

Она кардинально отличается от двух предыдущих категорий. Предметом такой жалобы является вещь или условие, на которое недовольный человек никак не может повлиять. Однако, когда он жалуется, то чувствует, что получает некий контроль над ситуацией – хотя на самом деле это не так.

Неэффективные жалобщики всегда видят стакан наполовину пустым – это помогает им защитить себя от чувства разочарования. Они жалуются не столько для того, чтобы изменить ситуацию, сколько для того, чтобы создать особое психическое состояние.

Психология неэффективного жалобщика

Он заявляет свою претензию в такой форме, в которой она никогда не может быть удовлетворена. Он заранее знает, что будет разочарован, так что такое поведение помогает ему справиться с будущими трудностями. Однако он использует тактику, которая вынуждает других людей прибегать к защите.

Например, такой человек будет по-детски жаловаться на что-либо: без адекватных аргументов, обоснованных претензий, не учитывая чужое мнение. Скажем, вы считаете, что ваш начальник должен повысить вам зарплату. Но, вместо того чтобы адекватно поговорить с ним и объяснить, почему вы заслуживаете большего, вы начинаете возмущаться и ставить его перед фактом, говоря, например: «Все знают, что у вас есть деньги».

Как хронический жалобщик вредит сам себе?

Для хронических жалобщиков каждая проблемная ситуация – это новый повод обвинить кого-либо и что-либо. Однако, в конце концов, такое поведение полностью истощает человека в эмоциональном плане. Хронические жалобы приводят к тому, что у человека наблюдается постоянное плохое настроение. В итоге жалобщик попадает в бессрочный цикл нахождения вины и просто теряет способность столкнуться с реальными вещами лицом к лицу.

Что вы можете изменить?

Каждый раз, когда вы захотите в очередной раз пожаловаться, задавайте себе следующие вопросы:

1. «Является ли моя жалоба конкретной и содержательной? Или она расплывчатая и неточная?».

Смутные жалобы обычно относятся к проблемам, которые не имеют решения, как, например, плохая погода за окном.

2. «Не жалуюсь ли я постоянно по одному и тому же поводу?».

Может быть, ваши жалобы – это просто способ привлечь к себе внимание и получить сочувствие?

3. «Боюсь ли я, что, перестав готовиться к худшему, столкнусь с негативным результатом и не смогу его пережить?».

Такая стратегия мешает человеку раскрыться и принять положительные аспекты ситуации.

Все люди время от времени жалуются. Тем не менее, постоянные жалобы приводят к нытью, которое значительно ухудшает качество вашей жизни.

Текст: Flytothesky.ru