Управление временем: 5 стратегий для достижения ваших целей

По мере того, как мы становимся старше, обязанностей, задач и обязательств у нас тоже становится всё больше. И это неотъемлемая часть взросления – только вот времени на всё почему-то меньше и меньше. У всех нас есть те же 24 часа в сутки, и то, что вы получаете от жизни – на любом её этапе – сводится к тому, что вы делаете с этими часами. Когда вы уже обозначили важные для вас цели, вы не можете просто уклониться от них, потому что они сложны, ведь нереализованные амбиции имеют свойство превращаться в сожаления, которые «съедают» вас. Но как вы определяете, где нужно расставить приоритеты? Какие идеи стоит развивать? Как вы справляетесь с неизбежным ощущением вечной нехватки времени? Вот некоторые из принципов, которые могут помочь вам в работе над вашими целями… даже если путь к ним очень тернист.





1. Учитесь, когда промедление может быть полезным (и когда нужно переключать передачи)

Вы не должны следовать каждому возникающему у вас импульсу, и не все цели стоит немедленно брать штурмом. Вот почему промедление может быть порой полезным. Некоторые идеи нужно и можно откладывать до тех пор, пока они не вызреют. Не бойтесь что-то поставить на паузу, но когда вы поймёте, что это вещь стоящая, немедленно начинайте действовать.

2. Планируйте то, чего вы хотите достичь

Вы терпите неудачу в основном потому, что не распланировали свои действия заранее. Если вы хотите что-то сделать, распишите все свои шаги и методично двигайтесь вперёд. Такие навыки, как планирование, необходимы для успеха в любом предприятии, но, увы, их не преподают в школе, то есть на том этапе, когда у человека формируются привычки. Разумеется, основы планирования – это не высшая математика, однако умение планировать – это привычка, требующая обучения. Наличие плана дает вам фокус и цель. Когда вы научитесь это делать, вы начнёте добиваться гораздо большего – вы будете успевать делать кучу вещей, на которые вы никак не могли найти время.

3. Правильно рассчитывайте время

«Нереальные сроки» – одно из самых распространенных оправданий в случае, когда вы не хотите брать какой-то проект. Это звучит вроде бы разумно как для себя, так и для окружающих, и во многих случаях вы даже можете посмотреть свое расписание и указать на абсолютную нехватку свободного времени. К сожалению, ожидание подходящего момента – не что иное, как продвинутая форма самого вредного типа промедления. Вы должны найти способ выкроить свободное время в своем расписании – да, вам, возможно, придется спать на час меньше, работать в выходные и совмещать какую-то деятельность. Если вы ждете «правильного времени», чтобы что-то сделать, вы никогда этого не сделаете. Вы не можете перенести свои мечты на потом, так как потом больше времени у вас всё равно не будет.

4. Действуйте быстро

Когда вы решили что-то сделать, вам нужно действовать быстро. Успешные люди одержимы скоростью – это полное противопоставление ожиданию правильного времени. Достижение цели, к которой вы действительно стремитесь, означает составление планов на ходу. Ваша цель не будет ждать много лет, пока вы за неё наконец возьметесь, если возьметесь вообще.

5. …но не спешите с результатами

Хотя быстрые действия – это жизненная необходимость, не ожидайте, что вы сразу же прибудете в пункт назначения, или что вы не столкнетесь с какими-то препятствиями по пути. Когда вы занимаетесь большими проектами, вы обязательно наткнётесь на преграды: у вас, вероятно, будет меньше энергии, особенно если вы недосыпаете; вы можете изо всех сил бороться со старыми привычками; и вы, вероятно, будете стараться сформировать новые и более полезные привычки.

Независимо от того, что вы пытаетесь сделать, вы гарантированно станте с чем-либо сражаться и в чем-то разочаровываться. Даже если будут случаться дни, когда у вас станут опускаться руки, продолжайте упорствовать в своих стремлениях.

Текст: Flytothesky.ru

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