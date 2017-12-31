Без визы: что посмотреть в Бресте за 10 дней

С 1 января 2018 года иностранным туристам будет разрешено 10-дневное пребывание на территории Бреста и четырех районов Брестской области. Sputnik собрал список мест, которые стоит посетить безвизовому туристу в областном центре.

Брестская крепость

За год Брестскую крепость посещают более 400 тысяч туристов. Большинство знает о ней, потому что именно здесь 22 июня 1941 года началась война.



© Sputnik / Виктор Толочко Как изменилась Брестская крепость: фото 50 лет назад и сегодня 24

Брест-Литовская крепость стала действующей в середине XIX века. В это время она принадлежала Российской империи. После строительства неоднократно модернизировалась. После Великой Отечественной войны она была названа "крепостью-героем", а позже в память о защитниках на территории объекта открыли мемориал.

Сегодня крепость включает в себя сохранившиеся постройки (некоторые ворота и здания), а также элементы мемориального комплекса (монументы "Мужество", "Штык-обелиск", "Жажда", Вечный огонь и другие).

Здесь работают несколько экспозиций: музей обороны Брестской крепости, "Армейский клуб", "Музей войны — территория мира", художественный музей. Тремя километрами южнее располагается музей "V форт" — одно из передовых укреплений крепости.

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Ежегодно в ночь с 21 на 22 июня брестчане и гости города приходят в Брестскую крепость, чтобы поучаствовать в митинге-реквиеме и посмотреть на реконструкцию первого дня войны.

Древний город

До того, как было начато строительство Брест-Литовской крепости, место, где Мухавец впадает в Западный Буг, было занято старым городом Брестом.

Археологи нашли деревянные улицы и здания ХІІІ-го века на 4-х метровой глубине на Волынском укреплении крепости. Посмотреть на них можно в археологическом музее "Берестье", который построен вокруг раскопа.

По дороге к нему находятся "замороженные" раскопки Берестейского замка, где перед Грюнвальдской битвой встретились польский король Ягайло и великий князь литовский Витовт.

Недалеко от замка стояли женский и мужской монастыри ордена бернардинцев. Руины женского частично сохранились — это последнее, что осталось от средневекового Бреста.

Исторический центр Бреста

Брестскую крепость построили на месте старого города, а его жителей переселили на два километра восточнее. Исторический центр современного Бреста находится на улицах Советская, Гоголя, Карла Маркса, Мицкевича, 17 Сентября, площади Свободы. На них сохранились постройки разных этапов жизни города: российского, польского и еврейского.

Центральная улица — пешеходная Советская. Она начинается от улицы Орджоникидзе, проходит через весь центр и плавно переходит в набережную реки Мухавец. На Советской можно увидеть дома XIX-ХХ веков. До войны на ней находились женская гимназия, главная синагога, городской магистрат. Сейчас все эти здания реконструированы. Синагога, например, стала кинотеатром.

На этой улице расположены Свято-Николаевская братская церковь, "Детский мир", кафе, торговые центры и магазины.

Железнодорожный вокзал Бреста

Обязательным пунктом в программе посещений стоит железнодорожный вокзал "Брест-Центральный". Через него, кстати, и будет прибывать основная часть безвизовых туристов.



© Sputnik/ Дмитрий Босак Брестский вокзал признали лучшим в стране

В 2016-м году вокзал отмечал свое 130-летие. Он строился как один из самых красивых на территории Российской империи и решал на то время сразу несколько железнодорожных задач: объединил все дороги, которые шли через город, и соединил Москву и Варшаву.

За годы своего существования Брестский вокзал принимал много известных гостей. В конце августа 1886 года на ревизию войск сюда приехал император Александр III со своей женой Марией Федоровной и сыном Николаем. На вокзале он встретился с наследником германского престола Вильгельмом. В июле 1900 года через станцию по пути в эмиграцию проезжал Владимир Ульянов. Здесь бывал Хрущев, Машеров, Ворошилов, Брежнев. В зале официальных делегаций обедал президент Франции Жорж Помпиду, а на перроне пел Иосиф Кобзон.

Аллея фонарей и фонарщик

Брест можно смело назвать городом света. Здесь есть свой фонарщик, который ежедневно зажигает керосиновые фонари на улице Советской. О времени зажжения можно узнать на часах, которые установлены на пересечении с проспектом Машерова.



© Sputnik / Дмитрий Босак. В Бресте есть свой фонарщик, который ежедневно зажигает керосиновые фонари на улице Советской

Кроме того, в Бресте есть аллея "литературных" фонарей — вдоль всей улицы Гоголя установлено почти полсотни кованых фонарей. Они изготовлены по мотивам произведений писателя, в честь которого названа улица: "Мертвые души. Второй том", "Какой русский не любит быстрой езды", "Вечера на хуторе близ Диканьки". А также в виде других всевозможных образов: маленький принц, скрипичный ключ, печка, швейная машинка, карета и другие.

Недалеко от городского парка имени культуры и отдыха на улице Фомина находится сквер, где можно увидеть фонари, которые использовались в освещении улиц в прошлом веке.

Музеи и культурные пространства

Об истории города можно узнать в брестских музеях. На улице Карла Маркса, 60 находится областной краеведческий музей. В основном здании размещены две экспозиции — о природе края и о его истории.

В музее "Спасенные художественные ценности" на Ленина, 39 экспонируются произведения искусства и предметы антиквариата, которые конфисковали брестские таможенники при попытке их контрабанды.

Музей истории города расположен в исторической части Бреста — на улице Левоневского, 3. В постоянно действующей экспозиции представлено более 800 экспонатов, которые связаны с историей города, начиная с его основания в 1019 году и до 1939 года.

Музей железнодорожной техники открыт по адресу проспект Машерова, 2. В его коллекции находится более 60-ти действующих моделей поездов.

Выставки художников, фотографов, мастеров и умельцев проходят выставочном зале на Советской, 54. А на Халтурина, 2/1 открыта площадка для образовательной, презентационной, исследовательской работы в области театра, современного искусства и неформального образования "Пространство КХ".

Парк и колесо обозрения в Бресте

Брест можно увидеть с высоты, прокатившись на колесе обозрения в городском парке. Его высота — 40 метров, это второй по размеру в Беларуси аттракцион подобного рода. Оно работает круглогодично, есть кабинки с подогревом.

Сам парк культуры и отдыха был посажен в 1906 году. Здесь можно посмотреть на десятки видов деревьев, редких в этой части Европы, покататься на аттракционах или просто покормить белок.