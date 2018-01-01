Тесты подобного типа показывают гораздо больше, чем вы можете себе представить. Взгляните на эту картинку. Кто из пилильщиков, по вашему мнению, наименее разумен? Конечно, вся сцена выглядит противоречиво: четыре человека в разных позициях, которые, кажется, действуют довольно глупо. В результате все они окажутся на земле. Выберите того, кто, с вашей точки зрения, в наименее выгодной позиции. На основании вашего ответа вы узнаете некоторые особенности собственной личности.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Тест: Выберите самого нерационального пилильщика Тесты подобного типа показывают гораздо больше, чем вы можете себе представить. Взгляните на эту картинку. Кто из пилильщиков, по вашему мнению, наименее разумен?...