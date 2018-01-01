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Тест: Выберите самого нерационального пилильщика

02.01.2018 15:52 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Тесты подобного типа показывают гораздо больше, чем вы можете себе представить. Взгляните на эту картинку. Кто из пилильщиков, по вашему мнению, наименее разумен? Конечно, вся сцена выглядит противоречиво: четыре человека в разных позициях, которые, кажется, действуют довольно глупо. В результате все они окажутся на земле. Выберите того, кто, с вашей точки зрения, в наименее выгодной позиции. На основании вашего ответа вы узнаете некоторые особенности собственной личности.Тест: Выберите самого нерационального пилильщика

 
 
 
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Тесты подобного типа показывают гораздо больше, чем вы можете себе представить. Взгляните на эту картинку. Кто из пилильщиков, по вашему мнению, наименее разумен?...

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