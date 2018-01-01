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Тест: Выберите самого нерационального пилильщика
02.01.2018 15:52 — Калейдоскоп | Flytothesky
Тесты подобного типа показывают гораздо больше, чем вы можете себе представить. Взгляните на эту картинку. Кто из пилильщиков, по вашему мнению, наименее разумен? Конечно, вся сцена
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Тесты подобного типа показывают гораздо больше, чем вы можете себе представить. Взгляните на эту картинку. Кто из пилильщиков, по вашему мнению, наименее разумен?...
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