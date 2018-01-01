Что первая неделя года принесет каждому знаку зодиака

Это прекрасное время, чтобы вспомнить все свои мечты и поверить в чудеса. Потратьте этот год на открытие себя! А что вас ждет в первую неделю 2018? Давайте взглянем на прогнозы.
1. Овен
Цвет недели: красный
В эту неделю нажмите кнопку сброса и перезагрузитесь. Это именно то, что вам нужно для ясности мыслей и правильного видения целей. Не взваливайте на себя массу дел, а распределите их между окружающими, чтобы у вас было больше времени для отдыха, физических упражнений и времяпрепровождения с близкими. Вам это очень необходимо.
2. Телец
Цвет недели: зеленый
На этой неделе с таким большим количеством энергии вы, возможно, захотите попробовать что-то новое и сделать то, о чем никогда и не мечтали. Продумайте, например, график своих путешествий на полгода вперед, а также попробуйте совмещать работу и удовольствие и побольше встречаться с друзьями.
3. Близнецы
Цвет недели: желтый
Близнецы, на этой неделе все может измениться для вас очень интересным образом: любовь! Да, это ваш год! Напишите для себя, что вы действительно хотите видеть в своем партнере, а что нет. Затем постарайтесь достичь этой цели. А еще начните прорабатывать, тестировать и реализовывать свои идеи.
4. Рак
Цвет недели: белый
Рак, на этой неделе полнолуние в вашем знаке. Это может означать, что вы будете еще более эмоционально чувствительным, чем обычно. Не плачьте и не страдайте, а лучше помогите и поддержите ближних. Используйте это время, чтобы справиться со своими слабостями.
5. Лев
Цвет недели: золотистый
На этой неделе у вас так много дел. Это был сумасшедший конец декабря, не так ли? Но теперь пришло время больше общаться с людьми и прислушаться к вашим внутренним желаниям. Если вы настроены менять свою жизнь, вам стоит обновить резюме или начать какой-либо курс обучения.
6. Дева
Цвет недели: зеленый и коричневый
Вы слишком много планировали и работали, пока не выдохлись. Попробуйте более рационально и организованно составить свой график на будущее. На этой неделе вы можете быть уверены, что справитесь со всей бумажной работой и закроете все недоделанные дела. Главное – не откладывайте ничего на завтра.
7. Весы
Цвет недели: розовый
Весы, ваше ключевое слово на этой неделе – любовь. Вы будете проводить время со своими близкими, так что ожидайте сентиментальных моментов. Еще одна отличная деятельность для вашего знака на этой неделе связана с финансами. Вы можете позволить себе удовольствие шопинга и немного излишних расходов на себя.
8. Скорпион
Цвет недели: черный
Скорпион, на этой неделе вам нужно немного отступить в сторону и наблюдать. Вы думаете активно приступить к каким-либо действиям? Успокойтесь. Это время для размышлений. Дайте работу вашему аналитическому уму и не ввязывайтесь в рискованные предприятия.
9. Стрелец
Цвет недели: фиолетовый
Стрелец, на этой неделе вы можете решить, что у вас было достаточно времени с семьей и друзьями, и теперь вы хотите сделать что-то для себя. Вам нужно некоторое время, чтобы побыть в одиночестве. Посмотрите любые фильмы с чашкой горячего шоколада, примите пенные ванны и просто передохните.
10. Козерог
Цвет недели: коричневый и серый
Козерог, это очень эффективная неделя для вас. Карьера и финансы – это то, где вам нужно сосредоточить свою энергию в наибольшей степени. Если вас не устраивает то, как вы справлялись со своим бюджетом в прошлом году, в этом году составьте бюджет более реалистичный и не сомневайтесь в своих решениях.
11. Водолей
Цвет недели: синий
Духовные уроки, извлеченные из 2017, будут не только полезны, но и крайне важны для вас. На этой неделе позвольте вашему эмоциональному интеллекту привести вас к принятию верных решений. Доверяйте своей интуиции. Эта неделя также является прекрасным временем для самооценки и перезагрузки самого себя.
12. Рыбы
Цвет недели: светло-зеленый
Ваша карьера находится в предвкушении подъема, потому соберите всю свою энергию и направьте её именно в это русло. В плане развлечений сделайте эту неделю менее насыщенной, отдохните и соберитесь после праздников. Впереди вас ждет новый и очень успешный старт.
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