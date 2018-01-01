10 очень причудливых зимних явлений

Конечно, зимы могут быть жгуче морозными и дискомфортными, но и в этом времени года есть своя непередаваемая красота. А еще в зимние месяцы природа подкидывает нам загадки в виде очень странных и причудливых явлений.

1. Световые столбы





Раньше их нередко по ошибке принимали за НЛО. Если увидеть эти столбы в морозную зимнюю ночь, они запросто могут показаться работой инопланетян или какой-то потусторонней силы. Тем не менее, все просто. Это лучи из массы кристаллов льда, которые просто отражают свет. Обычная атмосферная оптика, но очень красивая и загадочная.

2. Пенитенты





Эти странные снежные наросты напоминают острые гребни или шипы. Некоторые из них могут «вырастать» до 6 м! Вокруг них нет никакого намека на снег, а сами пенитенты возвышаются над землёй как когти. Они образуются из уплотненного снега или льда на высоте более 4000 м и обычно находятся в углублениях, куда плохо добираются солнечные лучи. Пенитенты возникают из-за процесса сублимации, когда снег частично испаряется, не становясь жидким, и таким образом формируются поля страшных шипов.

3. Ледяные шары





В 2016 году в отдаленной сибирской деревне жители обнаружили гигантские ледяные шары (диаметром до 1 м и весом до 23 кг), которые, казалось, были вымыты на берег из моря (Обская губа). Шары лежали на протяжении 18 км. Ничего сверхъестественного! Эти ледяные валуны образуются из ледникового льда, а бурные воды и сильные ветры придают им сферическую форму.

4. Ледяные вулканы





Все знают, что такое вулканы: удивительные творения природы, извергающие расплавленную лаву и ядовитые газы. А что вы знаете о криовулканах? Они извергают расплавленный лед, а точнее замороженные газы воды, аммиака или метана. Криовулканы были открыты на Плутоне в 2016 году, а еще ранее были найдены в 1989 году на Тритоне, крупнейшем спутнике Нептуна. Их масштабы огромны: например, Райт-Монс на Плутоне возвышается на 4 км и простирается на 145 км.

5. Зимняя гроза

Это явление, когда гром и молния случаются во время снежной бури. Погода должна быть достаточно холодной для метели, но слой воздуха у поверхности земли все же теплее, чем воздух в более высоких слоях. Теплый и влажный воздух поднимается вверх, создавая столбы, затем конденсирующиеся в облака – при их столкновении с облаками снежной бури образуются воздушные «возмущения». Когда эти частицы взаимодействуют, накапливаются электрические заряды, которые и высвобождаются в виде молнии.

6. Блинчатый лёд





На воде могут образовываться странные ледяные «блинчики», доходящие до 3 м в диаметре и толщиной до 10 см. Когда лед с мокрым снегом (шуга) скапливается на поверхности воды при температуре ниже нуля, он сталкивается друг с другом и создает круглые плоские формы с приподнятыми кромками. В более бурном океане плиты блинчатого льда в конечном итоге даже замерзают в один сплошной лист. Хотя чаще всего такой лёд встречается в Антарктиде, он может появиться в любом месте при подходящих погодных условиях.

7. Изморозь





В морозный день можно увидеть деревья, листья и кусты, покрытые тонким слоем кристаллов льда. Такая изморозь формируется аналогично росе. Когда молекулы водяного пара контактируют с травинками и ветками или другими предметами при температуре ниже нуля, появляется налёт или покрытие поверхностей перистыми кристаллами льда. Чем больше влаги в воздухе, тем толще покрытие, так как мороз образует более крупные и более сложные узоры.

8. Лягушки-ледышки





Когда дни становятся короче, а температура падает ниже нуля, животные начинают адаптироваться к окружающей среде. Если медведи засыпают, а птицы улетают на юг, то лесная лягушка задействует другую стратегию: она превращается в ледышку. Её сердце перестает биться, органы прекращают функционировать, а кровь замерзает. Чтобы обезопасить свои ткани, лягушка вырабатывает большое количество глюкозы и транспортирует ее в свои клетки в качестве антифриза. Когда приходит весна, животное оттаивает изнутри и упрыгивает прочь, как ни в чем не бывало.

9. Дырявое облако





Похоже, что гигантская рука разорвала «ткань» облаков, оставив дыру посредине неба. Она возникает только при определенных погодных условиях: капли воды в облаках должны быть чуть ниже нуля, но не столь холодными, чтобы стать снегом. В конце концов, одни капли превращаются в лед, а другие испаряются, что и приводит к «дыре» в облаке.

10. Сосульки смерти

Их называют бриниклами или ледяными сталактитами на дне моря или океана. Выглядит это явление достаточно устрашающе. Вероятно, смертоносные сосульки рождаются в результате перепада температур воздуха и воды, превращаясь в глубинах в гигантские ледяные щупальца, касающиеся дна и замораживающие все живое. Абсолютно беспощадные пальцы смерти!

Текст: Flytothesky.ru

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