Кто сказал, что депрессия – это катастрофа для психики? Да, хорошего в этом состоянии мало: ты концентрируешься на негативе, теряешь ко всему интерес, не можешь справиться с эмоциями, чувствуешь себя угнетенным, истощенным, потерянным. Но любой кризис несет в себе какой-то урок. Депрессия помогает переосмыслить жизнь, поменять отжившие стили поведения, стать более уверенным и счастливым. Не верите? Предлагаем оценить плюсы, которые выносит человек, пережив состояние внутреннего кризиса.





11 важных уроков, которым учит депрессия

1. Ресурсы психики конечны

Если постоянно распыляться, жертвовать собой, тратить последние силы и нервы – вы рискуете сгореть. Не только тело нуждается в заботе, но и психика, которая снабжает нас ментальной энергией, контролирует гормональный баланс, настроение и работоспособность тела. Заботьтесь о своем психическом здоровье – занимайтесь спортом и творчеством, медитируйте, запасайтесь витаминами и не забывайте о здоровом сне. А еще помните, у окружающих нет права распоряжаться вашими ресурсами.

2. Ресурсами можно делиться, только когда удовлетворены базовые потребности

Глупо расходовать то, чего у самого в дефиците. Вы не обязаны быть Матерью Терезой для обиженных и обездоленных, как бы того ни хотелось. На первое место нужно ставить себя, делиться, когда у самого в избытке. Родственники, друзья, любимые люди – не инвалиды, вы можете помогать им тогда, когда научитесь помогать себе, когда почувствуете гармонию в своем собственном мире.

3. Важно не позитивное, но проактивное мышление

Депрессия учит, что жизнь в иллюзиях, наплевательская позиция, отрицание реальности – далеко не позитив. Другое дело – видеть проблемы, но не раздувать из них трагедии, наоборот, активно искать пути решения и концентрироваться на плюсах. А если исправить ничего не получается, отпустить ситуацию на самотек и расслабиться, доверившись течению.

4. Мир без нас не рухнет

Почему так много людей ломаются под давлением обстоятельств? Потому что продолжают все тянуть в одиночку – жену, детей, бизнес. Кажется, без их личного участия мир пойдет ко дну. И каково же удивление, когда выпадаешь из колеи жизни, а машина продолжит двигаться дальше. Окружающие находят силы справиться со всеми проблемами самостоятельно. И приходит прозрение, как глупо было тянуть на себе чужую телегу проблем, как здорово послать всех к черту и заняться, наконец, своими интересами.

5. Каждый имеет право на отказ

Не на все нужно соглашаться. Если нет сил и настроения, вы вправе сказать «нет». Да, на вас могут обидеться, разозлиться или возмутиться, вы не несете ответственности за чужие чувства, их недовольство – не ваша проблема. Нет такого закона «угождать каждому», глупо стелиться, пытаться понравиться. Вы не игрушка, а человек.

6. Принципы – основа самоуважения

Наличие собственных взглядов и принципов – важное наполнение, которое позволяет человеку правильно расставлять приоритеты, отделять главное от второстепенного. Никаких сделок с собственной совестью, никаких уступок или самоуничижения, которые нарушают внутреннюю целостность и заставляют чувствовать себя плохо. Либо окружающие считаются с вами, либо проходят мимо – вот основа уважения к себе.

7. Любовь созидает, а не калечит

Если в отношениях плохо, партнер ограничивает свободу, обрезает крылья, препятствует развитию и открытию новых возможностей – это не отношения, но прямая дорога в ад. Любовь открывает все лучшее в человеке, она может усложнять жизнь, но при этом всегда ее обогащает. Если двери закрываются – это что угодно, кроме любви.

8. Здоровье важнее денег

Депрессия учит нас, что материальное благосостояние – штука хорошая, только ей не заменить полноценной работы тела и мозгов, которые влияют на качество жизни, самочувствие и настроение. Без денег можно жить и быть счастливым, реализуя себя в любимом деле, семье, профессии. Без здоровья ничто не приносит вам радости, вы и сами себе не принадлежите.

9. Общение должно радовать

Токсичные люди распространяют свой яд повсюду, заражая вирусом страха, тоски и разочарования. Вот почему правильный выбор друзей – основа выживания. Хотите быть победителем? Общайтесь с хорошими людьми, чьи взгляды на жизнь вдохновляют и делают сильнее, кто не вызывает душевного отторжения, не манипулирует эмоциональным состоянием, не использует вас, как вещь.

10. Окружающие ничего нам не должны

Мы можем просить помощи, любви и поддержки у близких, но мы не можем этого требовать. Никто нам ничего не должен, у каждого свои представления и свои задачи по развитию. Мы не обязаны вариться в чужих эмоциях и дилеммах, но и другие нам не обязаны, важно вовремя об этом вспоминать, чтобы не прослыть махровым эгоистом. Жизнь дает по способностям, есть проблема — будут и силы на ее решение.

11. Жить без цели нормально

Можно впадать в прострацию от того, что не знаешь, куда идти. А можно расслабиться и жить настоящим, наслаждаясь процессом. Нет ничего зазорного в отсутствии глобальных целей, в жизни важен сам путь, люди, с которыми его делишь, впечатления, которые унесешь с собой. Оглянитесь вокруг, нравится ли вам то, что вас окружает? Не бойтесь менять направление, цепляться за новые шансы и воплощать маленькие мечты, из них и состоит жизнь.

Главный урок депрессии в том, что нужно постоянно мониторить свое жизненное состояние. Вам хочется быть здесь или нет? Нравится этот путь или угнетает? Будьте там, где чувствуете себя счастливым.

Текст: Flytothesky.ru

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