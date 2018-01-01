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11 важных уроков, которым учит депрессия

02.01.2018 17:09 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Кто сказал, что депрессия – это катастрофа для психики? Да, хорошего в этом состоянии мало: ты концентрируешься на негативе, теряешь ко всему интерес, не можешь справиться с эмоциями, чувствуешь себя угнетенным, истощенным, потерянным. Но любой кризис несет в себе какой-то урок. Депрессия помогает переосмыслить жизнь, поменять отжившие стили поведения, стать более уверенным и счастливым. Не верите? Предлагаем оценить плюсы, которые выносит человек, пережив состояние внутреннего кризиса.

11 важных уроков, которым учит депрессия

11 важных уроков, которым учит депрессия

1. Ресурсы психики конечны

Если постоянно распыляться, жертвовать собой, тратить последние силы и нервы – вы рискуете сгореть. Не только тело нуждается в заботе, но и психика, которая снабжает нас ментальной энергией, контролирует гормональный баланс, настроение и работоспособность тела. Заботьтесь о своем психическом здоровье – занимайтесь спортом и творчеством, медитируйте, запасайтесь витаминами и не забывайте о здоровом сне. А еще помните, у окружающих нет права распоряжаться вашими ресурсами.

2. Ресурсами можно делиться, только когда удовлетворены базовые потребности

Глупо расходовать то, чего у самого в дефиците. Вы не обязаны быть Матерью Терезой для обиженных и обездоленных, как бы того ни хотелось. На первое место нужно ставить себя, делиться, когда у самого в избытке. Родственники, друзья, любимые люди – не инвалиды, вы можете помогать им тогда, когда научитесь помогать себе, когда почувствуете гармонию в своем собственном мире.

3. Важно не позитивное, но проактивное мышление

Депрессия учит, что жизнь в иллюзиях, наплевательская позиция, отрицание реальности – далеко не позитив. Другое дело – видеть проблемы, но не раздувать из них трагедии, наоборот, активно искать пути решения и концентрироваться на плюсах. А если исправить ничего не получается, отпустить ситуацию на самотек и расслабиться, доверившись течению.

4. Мир без нас не рухнет

Почему так много людей ломаются под давлением обстоятельств? Потому что продолжают все тянуть в одиночку – жену, детей, бизнес. Кажется, без их личного участия мир пойдет ко дну. И каково же удивление, когда выпадаешь из колеи жизни, а машина продолжит двигаться дальше. Окружающие находят силы справиться со всеми проблемами самостоятельно. И приходит прозрение, как глупо было тянуть на себе чужую телегу проблем, как здорово послать всех к черту и заняться, наконец, своими интересами.

5. Каждый имеет право на отказ

Не на все нужно соглашаться. Если нет сил и настроения, вы вправе сказать «нет». Да, на вас могут обидеться, разозлиться или возмутиться, вы не несете ответственности за чужие чувства, их недовольство – не ваша проблема. Нет такого закона «угождать каждому», глупо стелиться, пытаться понравиться. Вы не игрушка, а человек.

6. Принципы – основа самоуважения

Наличие собственных взглядов и принципов – важное наполнение, которое позволяет человеку правильно расставлять приоритеты, отделять главное от второстепенного. Никаких сделок с собственной совестью, никаких уступок или самоуничижения, которые нарушают внутреннюю целостность и заставляют чувствовать себя плохо. Либо окружающие считаются с вами, либо проходят мимо – вот основа уважения к себе.

7. Любовь созидает, а не калечит

Если в отношениях плохо, партнер ограничивает свободу, обрезает крылья, препятствует развитию и открытию новых возможностей – это не отношения, но прямая дорога в ад. Любовь открывает все лучшее в человеке, она может усложнять жизнь, но при этом всегда ее обогащает. Если двери закрываются – это что угодно, кроме любви.

8. Здоровье важнее денег

Депрессия учит нас, что материальное благосостояние – штука хорошая, только ей не заменить полноценной работы тела и мозгов, которые влияют на качество жизни, самочувствие и настроение. Без денег можно жить и быть счастливым, реализуя себя в любимом деле, семье, профессии. Без здоровья ничто не приносит вам радости, вы и сами себе не принадлежите.

9. Общение должно радовать

Токсичные люди распространяют свой яд повсюду, заражая вирусом страха, тоски и разочарования. Вот почему правильный выбор друзей – основа выживания. Хотите быть победителем? Общайтесь с хорошими людьми, чьи взгляды на жизнь вдохновляют и делают сильнее, кто не вызывает душевного отторжения, не манипулирует эмоциональным состоянием, не использует вас, как вещь.

10. Окружающие ничего нам не должны

Мы можем просить помощи, любви и поддержки у близких, но мы не можем этого требовать. Никто нам ничего не должен, у каждого свои представления и свои задачи по развитию. Мы не обязаны вариться в чужих эмоциях и дилеммах, но и другие нам не обязаны, важно вовремя об этом вспоминать, чтобы не прослыть махровым эгоистом. Жизнь дает по способностям, есть проблема — будут и силы на ее решение.

11. Жить без цели нормально

Можно впадать в прострацию от того, что не знаешь, куда идти. А можно расслабиться и жить настоящим, наслаждаясь процессом. Нет ничего зазорного в отсутствии глобальных целей, в жизни важен сам путь, люди, с которыми его делишь, впечатления, которые унесешь с собой. Оглянитесь вокруг, нравится ли вам то, что вас окружает? Не бойтесь менять направление, цепляться за новые шансы и воплощать маленькие мечты, из них и состоит жизнь.

Главный урок депрессии в том, что нужно постоянно мониторить свое жизненное состояние. Вам хочется быть здесь или нет? Нравится этот путь или угнетает? Будьте там, где чувствуете себя счастливым.11 важных уроков, которым учит депрессия

Текст: Flytothesky.ru

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Кто сказал, что депрессия – это катастрофа для психики? Да, хорошего в этом состоянии мало: ты концентрируешься на негативе, теряешь ко всему интерес, не можешь...

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