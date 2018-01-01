Как научиться вежливо говорить «нет»

Сказать «нет» может оказаться сложным действием. Несмотря на все мои попытки не переживать о том, что другие люди думают обо мне, я все еще хочу им нравиться и не выглядеть эгоистичным человеком. Более того, я действительно не хочу быть эгоисткой, и с радостью помогаю окружающим.





Но мы часто выбираем то, что больше всего удовлетворяет нас в настоящем, а не то, что сделает нас счастливыми в будущем – потому мы и стараемся быть «хорошими» для других, говоря «да». Однако произнесенное «да», когда вы хотите сказать «нет», принесет свои дурные плоды позднее в виде вашего негодования и усталости. Если бы вы отказали, разочарования можно было бы избежать. Как научиться искусству вежливого отказа? – вот в чем вопрос.

1. Репетируйте своё «нет» заранее

Когда мы испытываем стресс и усталость, мы склонны действовать по привычному шаблону. Зная это, вполне реально натренировать свой мозг на слово «нет», а не стандартное «да», отрепетировав отказ на тот случай, когда люди просят вас о каких-либо услугах. Например, простой фразы «Нет, в этот раз не могу» почти всегда достаточно. Выберите способ ответа по умолчанию, когда вы не хотите что-то делать, и практикуйте его, прежде чем он вам понадобится в реальной жизни.

2. Четко объясняйте свои приоритеты и будьте искренни в своем отказе

Говорить «нет» проще, когда вы четко понимаете свои приоритеты – ведь если причины для отказа кажутся несущественными, от просьбы отмахнуться сложнее. В любом случае, говорите правду – неискренние отговорки и белая ложь приводят к недопониманию и ещё большему стрессу. Ложь фактически посылает вашему подсознанию сообщение о том, что умение говорить «нет» ассоциируется именно с оправданиями и попыткой выкрутиться из ситуации. Будьте честны, но кратки. Говорить правду не значит, что вам нужно делиться более подробной информацией, даже если кто-то активно интересуется, почему вы не можете ему помочь. Подробные объяснения подразумевают, что ваш собеседник не может принять ваше лаконичное «нет». Повторяйте свой отказ спокойно, используя те же слова. Это поможет другому человеку увидеть, что вы придерживаетесь своего «нет», и что его дальнейшие расспросы не поменяют ваш ответ. Если это не сработает, и вам все равно нужно добавить что-то еще, выразите своё сочувствие. А если собеседник продолжает жестко настаивать, сосредоточьтесь на своих эмоциях и озвучьте то, как вы себя ощущаете: «Меня немного раздражает ваша настойчивость, хотя я четко дал вам свой ответ».

3. Сделайте свое решение окончательным

Если вы отклоняете просьбу или приглашение, приложите усилия, чтобы сосредоточиться на позитиве, который исходит от вашего «нет», а не на сожалении или чувстве вины. Возможно, вам лучше отдохнуть, а не пойти на вечеринку. Кроме того, уверенный отказ, освобождает вам время для другой (более приятной) деятельности. Эта стратегия может стать отличным инструментом для избавления от страха упустить или пропустить что-либо, ведь мозг реагирует на потенциальное отсутствие чего-то так же, как и на фактическую потерю. Сосредоточившись на том, что мы получаем, говоря «нет», мы не даём собственному мозгу воспринимать принятое решение как потерю. Если вы нервничаете из-за того, что вам приходится отказывать, вспомните об уважении к себе. Требуется мужество, чтобы учитывать ваши собственные потребности и приоритеты, а не потребности других. Но оно того стоит. В конце концов, умение сказать «нет» – это мощный, хоть и редко используемый ключ к вашему собственному спокойствию и счастью.

Текст: Марина Павлова | Flytothesky.ru

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