Задачи мужа и жены. Почему разрыв отношений не решает проблемы?

Поговорим о функциях мужчины в отношениях

Символом мужского пола не просто так выбран кружок со стрелочкой вверх, это своеобразная подсказка предков, что главной задачей мужа является обозначение направления, умение идти своим путем и вести за собой женщину сердца. Все остальное – забота, материальное обеспечение, защита, секс, духовность – функции второстепенные, присутствие которых крайне не обязательно. Обладая даже самыми доблестными качествами, но не зная своего пути, мужчина может быть кем угодно, только не главой семьи.





Несмотря на это, современная культура требует от сильного пола проявления именно отцовских функций – опекать женщину, приносить домой деньги, давать социальную защиту. Получается некий суррогат родителя, который компенсирует партнерше нежелание взрослеть, заменяя роль мужа фигурой отца. Правда в том, что взрослая девушка может сама обеспечить эти функции, хотя взрослых в нашей культуре практически не осталось из-за отсутствия традиции подростковой инициации.

Мужчина же без понимания своего пути, жизненной миссии становится пустышкой, теряет внутреннюю привлекательность. Чтобы как-то оправдать себя, он вынужден обрастать дополнительными функциями, играть роль «заботливого папочки» или пафосного «папика». Но природа не приветствует инцест, пусть даже психологический, такие отношения рано или поздно дадут трещину, станут трудными, породят зависимости. Женщина будет все более капризной и неудовлетворенной, мужчина перенасытится обязательствами и потеряет к ней всякий интерес. Финита ля комедия!

В чем проявляются главные функции женщины?

Если мужчина должен вести за собой, то задача жены – освещать их общий путь, вдохновлять, дарить свет путеводной звезды. Это единственное к ней требование, никаких стирать, убирать, рожать или заботиться к делу не относится. Дополнительные умения могут присутствовать как бонус, но и без них взрослый мужчина вполне может обойтись.

Равновесие нарушается, если кто-то из партнеров застревает в роли ребенка. Тогда женщине приходится обвешивать себя задачами матери – наставлять, обхаживать, кормить и воспитывать, теряя способность сиять, а вместе с ней – и свою природную привлекательность. Став матерью для собственного мужа, женщина также быстро теряет к нему интерес, а ее внутренняя неудовлетворенность толкает сердце на поиски отдушины. Так появляется любовник. При этом качества нового мужчины будут противопоставляться предыдущему: жила с «ребенком», значит, остановит выбор на «папочке», который ошибочно будет принят за идеал мужчины. Круг замыкается.

В чем подвох современных отношений?

Отношения сегодня чем-то напоминают песочницу, где оба партнера забрасывают друг друга камнями несбывшихся ожиданий. Разочарования, претензии, жалобы на жизнь – все это высыпается на голову друг другу, порождая неадекватное чувство обиды и вины, которую можно заглушить, лишь подав на развод. Взрослые дети не решают проблем, они просто убегают от них в новые отношения, выискивая менее истерзанных претендентов.

А все могло бы сложиться иначе, если бы оба приняли тот факт, что никто не обязан компенсировать травмы, полученные в детстве. Вам больше не 5 лет, пора принять факт взросления и прекратить требовать от партнера стопроцентного принятия, опеки и родительской любви. Иначе ни за что не выберетесь из психосоматических болячек.

Разрыв не решает проблем, следующий партнер оказывается копией предыдущего, потому что дело не в нем, а в вас. Вместо решения ключевых конфликтов вы выбираете побег, затыкаете душу препаратами анестезии – алкоголем, едой, сексом, развлечениями, работой. Вместо поисков выхода из тяжелой ситуации вы закрываете на нее глаза и строите желаемые иллюзии.

Как выйти из ловушки взаимных обид?

Энергетический закон прост – женщина, которая перестала светить, будет встречать таких же потерянных мужчин. Но как только она отыщет в себе внутренний свет, откроет душу, вот тогда и партнер рядом преобразится, найдет самого себя и свой истинный путь. Для этого обоим придется поработать со своими страхами, учиться общаться не только с помощью постоянных претензий, секса без обязательств или вагона «долженствований», но принимая партнера целиком, отказываясь убегать от конфликтов.

В семье важна не только любовь, но и умение двигаться навстречу разочарованиям, искать новые пути решения проблемы, меняться внутренне, расти. Только тогда начнется процесс самоисцеления, только тогда муж и жена откроют друг в друге то, ради чего стоило все это пережить!

Текст: Flytothesky.ru

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