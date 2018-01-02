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У вас может быть серьезная проблема с самооценкой. Давайте проверим!

02.01.2018 19:49 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Сколько было снято фильмов, где главный злодей буквально захлебывался собственной гордостью и не замечал очевидных вещей? А как много мы видели картин о неуверенных в себе детях, которые вырастали замечательными людьми, готовыми помогать тем, кто в этом нуждается? Произведения на эту тему встречаются практически повсеместно, но в реальной жизни проблема самооценки гораздо серьезнее, чем в кино.

А насколько объективно оцениваете себя вы? Давайте выясним!У вас может быть серьезная проблема с самооценкой. Давайте проверим!

 

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