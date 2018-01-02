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12 меняющих жизнь истин, которые я забираю с собой в новый год

02.01.2018 22:15 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Некоторые простые истины могут действительно менять жизнь и показывать вам новое направление. Особенно если вы застряли или заблудились, и вам так не хватает «волшебного пинка». И если уж вы с надеждой вошли в этот год Желтой Собаки, порадуйте и её своим решительным настроением. И прихватите с собой эти 12 установок, которые очень вам помогут стать свободнее, спокойнее и жизнерадостнее.

12 меняющих жизнь истин, которые я забираю с собой в новый год

1. Примите новое начало – новые места, окружение, состояние души. Влюбитесь в новые вещи и ощущения, потому что со временем они изменят и вас.

2. Знайте свою ценность и требуйте к себе уважения, которого заслуживаете. Если окружающие пытаются из вас что-то вылепить, чтобы загнать в рамки своих стандартов и представлений, отправьте их восвояси в тот же момент, когда они озвучат свои намерения по отношению к вам.

3. Настоящие друзья – это ваша поддержка. Вы не должны сражаться в одиночку с собственными демонами. Любящие вас люди всегда напомнят вам о ваших сильных сторонах в моменты вашей слабости и упадка сил.

4. Никогда не упускайте возможность путешествовать. То же самое небо выглядит совершенно иным под разными огнями. Вы становитесь обновленной версией себя с каждым шагом вперед, когда удаляетесь от привычных и рутинных вещей.

5. Блокирование себя от мира не означает, что вас никто не видит. Не позволяйте жизни обманывать вас, думая, что в этом мире больше не осталось хороших людей.

6. Принимайте вызовы. Хватайтесь за любые шансы и соглашайтесь делать то, что вы всегда хотели, но не были уверены, что сможете. Попробуйте, даже если вы потерпите неудачу. Попробуйте, потому что вы действительно этого желаете. Попробуйте, ведь у вас есть возможность по-настоящему обрести крылья.

7. Нет универсального руководства по борьбе с горем. Иногда горе отнимает у вас месяцы, иногда годы. Но это не означает, что вы не заслуживаете того, чтобы ощутить счастье, которое стучит в вашу дверь.

8. Делайте всё с душой. Все, что делается с любовью, энтузиазмом и оптимизмом, возвращается сторицей и мотивирует других. Не позволяйте поверхностности и обыденности отбирать у вас радость от вашей деятельности и от познания себя.

9. Ни одна мечта не бывает нереальной или недосягаемой. Делайте хоть что-нибудь каждый день, чтобы приблизиться к той жизни, которую вы хотите; к работе, которую вы желаете; к самому себе, каким вы себя видите. Никаких оправданий. Никаких промедлений.

10. Лучшее время – это то, которое вы обычно не ждёте. Одни выходные, которые вы вообще не планировали, могут стать основным событием года. Жизнь – она такая: пусть она радует вас сюрпризами. Это так удивительно, когда вам всегда есть чего ожидать с нетерпением.

11. Вы не тот, кем были вчера. И люди тоже не остаются неизменными всю жизнь. Простите себя прошлого и погрузитесь с головой в новое.

12. Расслабьтесь. Отбросьте условности, делайте ошибки, собирайте моменты. Вы никогда больше не станете такими же молодыми или беззаботными, как сегодня, как сейчас. Просто живите.12 меняющих жизнь истин, которые я забираю с собой в новый год

Текст: Flytothesky.ru

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