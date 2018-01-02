Жизнь без целей: почему не все на свете нужно планировать?

Многие профессиональные коучеры на тренингах по успеху учат составлять списки желаний, поэтапно планировать каждое достижение и не расходовать впустую ограниченные ресурсы времени. Нам говорят: если у вас нет четких планов на жизнь, будьте уверены, она пролетит впустую. Но как быть, если в погоне за продуктивностью теряешь часть себя, пропускаешь все самое интересное, а конечная цель в итоге не приносит ожидаемого удовольствия? Мы решили порассуждать на эту злободневную тему в нашей статье.





Что важнее: иметь четкие планы или гибко следовать общему направлению?

Начнем с того, что планировать жизнь в какой-то степени необходимо, ведь только жесткая дисциплина позволяет человеку просыпаться по утрам и шлепать на работу, заниматься бизнесом, вовремя покупать продукты, ходить в спортзал, прокачивать свои навыки. Без умения четко распределять силы, тратить энергию на выполнение первостепенных целей мир сошел бы с ума.

Другое дело, что постоянное планирование всего и вся – дело скучное и изматывающее, а планы на будущее часто противоречат желаниям сегодняшним. Посудите сами: хочется выйти на прогулку, купить гамбургер, посмотреть фильм, а надо работать и следить за фигурой. Постоянный самоконтроль помогает расти, но при этом убивает вкус жизни. Наверное, поэтому так приятно в какой-то момент отказаться от всех планов и обязательств, заняться собой, творчеством или священным ничегонеделанием. Саботаж вдохновляет, добавляет в привычный мир красок и впечатлений, заряжает энергией.

«И что теперь, — скажете вы. — Забросить дела, отказаться от ежедневников, прожигать молодые годы впустую?» Естественно, нет. Лучше прислушаться к душе и найти тот стиль жизни, который по вкусу именно вам. Есть люди с рациональным типом мышления, у которых более активно левое полушарие мозга. Для них решение плыть по течению подобно смерти. Они не могут и не хотят доверять интуиции, им приятнее ставить себе четкие рамки, думать о будущем, преодолевая трудности и дискомфорт ради поставленных целей. Жизнь в их голове подобна карте с подробным планом действий. Но есть и другой тип людей – иррационалы, у которых более развито правое полушарие. Вот для них планирование убивает весь интерес. Они не любят громоздких задач, ограничений во времени, спешки. Их вдохновляет спонтанность, жизнь здесь и сейчас, перемены. Найдите то, что комфортно вам, и следуйте своей природе.

Как научиться жить без целей?

Жизнь без плана – это не скитание в бесконечных развлечениях, которые опустошают энергию. Скорее, это умелое скольжение между тем, что увлекает, наполняя существование смыслом, и тем, что является необходимым для комфортного будущего. Как путешествие с компасом, когда ты можешь двигаться так, как хочется в данный момент времени, не забывая о глобальном направлении. Чтобы достичь подобного баланса в жизни, предлагаем усвоить четыре урока.

1. Откажитесь от важности поставленных целей

Если излишне зацикливаться на достижениях, привязываться к результатам, вы станете заложником собственных планов, впадете в эмоциональную зависимость. Чем это чревато? Надежды не всегда оправдываются, результат труда может расходиться с внутренними ожиданиями, что неизменно повлечет депрессию или сильное разочарование. Отпустите цель, не думайте о результатах, занимайтесь тем, что нравится, и копите энергию для новых дел!

2. Наслаждайтесь моментом

Вопреки убеждениям, наши достижения не определяют нашей ценности, человек – существо гораздо более высокого порядка. Мы пришли в мир наслаждаться процессом жизни и должны ценить то, что имеем сейчас. Фантазии о будущем – вещь хорошая, но иллюзорная. Живите настоящим, конечная цель – лишь малая часть жизни.

3. Не бойтесь экспериментов

Идти из точки Е в точку К необязательно по прямой. Повороты, тупики, неправильные решения – все это нужно для опыта, чтобы лучше понять себя, найти в жизни поддержку, запастись впечатлениями. Нет ничего плохого в потере ориентиров, за каждым поворотом жизнь готовит свои шансы и сюрпризы.

4. Скажите «да» новым возможностям

Когда вы уберете шоры с глаз, то поймете, что жизнь полна самых разнообразных возможностей. Есть тысячи дорог к мечте и тысячи вариантов решения проблем, главное, не стоять на месте, быть готовым ухватить птицу удачи! Вокруг вас миллионы людей, идей, стран и увлечений, можно совершать открытия каждый день, выбирая себя неизвестного.

О важности спонтанных решений

Естественно, только вам решать, каким путем достигать поставленные цели. Наш совет – попробуйте сочетать два направления в одном. Например, все, что касается карьеры и материальных благ, подгонять под некий идеальный план, тогда как личную жизнь, хобби и путешествия оставить без определенного сценария. Чем меньше будет ожиданий о том, как все «должно» происходить, тем больший шанс, что полученные впечатления вас приятно порадуют. В конце концов, зачем заранее лишать себя волшебства, программировать жизнь как нечто скучное и предопределенное? Будьте творцом, умейте жить в предвкушении чуда, наслаждаясь неизвестностью. Откуда вам знать, что ждет за поворотом? Оставьте место воображению.

Текст: Flytothesky.ru

Вам также будет полезно:

6 причин, почему периодически полезно проводить время в одиночестве