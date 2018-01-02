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Мы можем рассказать, кем были ваши далекие предки!

03.01.2018 16:41 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Вы сидите в офисе, занимаетесь повседневными делами, а в это время в ваших венах кипит кровь великих правителей и полководцев! Вы чувствуете это? Возможно, в прошлом вы были отважным рыцарем, сражающимся за благое дело? Жизненные принципы наших праотцов крепко-накрепко отпечаталась у нас в поведении и привычках. Исходя из ваших ответов, мы расскажем, чем занимались ваши самые далекие предки!Мы можем рассказать, кем были ваши далекие предки!

 

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