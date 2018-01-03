4 неожиданных преимущества благодарности

Чем больше появляется исследований феномена благодарности, тем сильнее мы осознаём важность признательности. Порой результаты исследований оказываются неудивительными и предсказуемыми, а порой застают нас врасплох! Среди неожиданных подробностей есть 4 особых преимущества, которые дарит нам феномен благодарности.





1. Небольшая благодарность вызывает в вашем партнёре искреннее и неподдельное желание выполнять свои дела и обязательства.

Каждый человек хочет чувствовать, что его ценят, особенно в моменты, когда он занимается ежедневными, домашними, рутинными, но важными делами. Однако благодарность способна волшебным образом превратить рутину в желаемое действие, приносящее радость и удовлетворение!

Самое удивительное здесь то, что искренняя благодарность не только настраивает человека на работу, но и укрепляет отношения партнёров. Партнёр чувствует большее удовлетворение от отношений тогда, когда его вторая половинка видит его старания, ценит их и озвучивает ему свою признательность.

2. Небольшая благодарность улучшит ваш сон.

На свете есть лучшее лекарство от множества болезней – и психических, и физических – и его называют хорошим сном. Однако заполучить это чудо-лекарство не так-то просто. Несколько исследований доказали, что люди, испытывавшие настоящую благодарность, лучше спят и меньше устают в течение дня. Почему так происходит? Дело в том, что люди, привыкшие благодарить, настроены на позитивную волну. Они намного чаще вспоминают о том хорошем, что произошло с ними за день, чем о чём-то плохом. Когда они засыпают, то в их голове не крутятся бесконечные мысли о совершённой ошибке, о политической ситуации в стране и мире и т. п.

И хотя благодарность действительно способна улучшить сон, она, возможно, не будет столь же эффективна для людей, которые имеют серьёзные нарушения сна.

3. Небольшая благодарность поможет вам разобраться с долгами.

Что бы вы предпочли – получить 3 000 руб. прямо сейчас или взять 4 000 руб., но через месяц? Таким вопросом задались исследователи феномена временного дисконтирования. Тенденция к временному дисконтированию предполагает, что люди склонны дисконтировать вознаграждения по мере того, как они отдаляются от них. Таким образом, предполагается, что вы должны предпочесть 4 000 руб., поскольку эта сумма больше, чем 3 000 руб. Однако многие люди предпочтут первый вариант – то есть 3 000 руб., поскольку эту сумму они могут забрать прямо сейчас. Во втором варианте им придётся ждать какое-то время (а именно – месяц), и для них этот выбор не является выгодным.

У большинства людей есть склонность к временному дисконтированию. Это же исследование применимо и к долгам: люди, которые задолжали определённую сумму, предпочтут отдать её позже (например, через месяц), чем прямо сейчас, поскольку предполагают, что через месяц их финансовое состояние улучшится. Когда же вступает в игру благодарность, спросите вы? Недавние исследования доказывают, что люди, испытывавшие благодарность, склонны рассчитываться с долгами сразу же. Кроме того, в примере с двумя суммами денег они предпочтут второй, поскольку для них становится очевидна выгода. В долгосрочной перспективе такой взгляд способен принести вам финансовый успех!

4. Небольшая благодарность избавит вас от материальной (денежной) зависимости.

Множество исследований доказывает, что ориентированность на деньги и материальные блага имеет массу негативных последствий. Тем не менее, в потребительском обществе трудно бороться с желанием что-то купить, тем более что СМИ и социальные сети изобилуют видео и фотографиями красивых вещей. Но благодарность может быть противоядием этому! Люди, которые привыкли быть благодарными, менее склонны к материалистическим тенденциям. Они больше удовлетворены своей жизнью и меньше сосредотачиваются на материальных благах.

Текст: Flytothesky.ru

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