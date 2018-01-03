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Только самые креативные смогут понять, какое животное изображено на картинке!

04.01.2018 00:19 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Средневековье – весьма интересное время. Люди путешествовали, открывали новые земли и новые виды животных. Как рассказать о своем открытии остальным, ведь нет ни интернета, ни печати? Ответ прост: живопись. Однако, к сожалению, далеко не все исследователи были хорошими художниками. Рисовали они по памяти, которая, судя по всему, часто их подводила. До наших дней дошли весьма забавные изображения, по которым изучали зарубежную фауну средневековые короли. А вы можете понять, что изображено на картинке? Попробуйте!

 

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Средневековье – весьма интересное время. Люди путешествовали, открывали новые земли и новые виды животных. Как рассказать о своем открытии остальным, ведь нет ни...

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