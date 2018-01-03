Почему не стоит требовать от ребенка показного уважения к старшим?

«Как ты смеешь разговаривать с матерью в подобном тоне?» «Яйцо не может учить курицу». «Прояви уважение, щенок!» Сколько раз в течение жизни нам приходилось выслушивать подобные фразы, цель которых была одной – завуалировать свою неспособность выстроить адекватный диалог с ребенком, подчинить его своей воле, заставить слушаться, чего бы это ни стоило. Увы, любая форма запугивания производит кратковременный эффект, дает лишь видимость уважения. На деле ребенок начинает еще больше сомневаться в авторитете старших из-за их необоснованных требований, расхождения слов и поступков. В какой-то момент между двумя поколениями вырастает огромная пропасть из обид и неоправданных ожиданий.





Культ старших в системе современных отношений

Уважительное отношение к старшим не за хорошие дела или мудрые наставления, но потому что их изрядно потрепала жизнь – вот такая логика досталась нам от наших предков. Молва гласит, что если человек старше, значит, априори мудрее, ему лучше знать, как нам жить, кого любить и чем заниматься. Он много чего перевидал, потому вправе закрывать нам рот ради нашего же блага. И попробуйте доказать такому «философу», что глупо учить уму-разуму, когда к своим сединам он сам ничего не добился, рискуете напороться на еще большую ненависть.

Представим ситуацию: человек всю жизнь отработал на ненавистной должности, бросил семью, пропил дом, а теперь рассказывает, как «много в жизни познал» и «слушай, что я говорю». Или мать, которая, не устроив личной жизни, почему-то считает себя уполномоченной влезать в семью дочери и воротить там свои законы. На каком основании? К счастью, современные дети гораздо умнее родителей, потому прекрасно понимают разницу между «слепым почитанием» и «заслуженным уважением».

Сегодня дети более прозорливы, они требуют от взрослых реальных поступков, за которые их можно было бы уважать. Хотите, чтобы мы бросили курить и занялись здоровьем? Тогда подавайте пример, а не выписывайте подзатыльники с сигаретой в зубах. Хотите, чтобы любили учиться? А сколько вы сами прочли книг за последний год? Требуете послушания и открытости? Тогда научитесь слушать и прекратите орать, оправдываясь плохим настроением. Современный ребенок не хочет прогибаться, потому что так положено, его преданность надо заслужить.

Примеры из личной жизни

Сама я воспитывалась в семье строгих правил, где родители требовали беспрекословного повиновения, вуалируя свою жесткость под соусом «для твоего же блага». Желание заполучить свободу подвигло меня довольно рано научиться обходить родительские запреты, умело манипулируя полученными наставлениями. Но в какой-то момент я поняла, что родные и сами далеки от требуемого идеала. Они настаивали на отличных оценках, тогда как сами учились посредственно, таскали меня по ненавистным кружкам, тогда как сами терпеть не могли спорт, кормили невкусными овощами, втихаря покупая себе сладости. Это было ужасно обидно и несправедливо. Я не могла доверять тем, чьи слова противоречили поступкам. Поэтому, когда выросла, твердо решила не давать своим детям повода сомневаться в собственных методах.

Не буду лукавить, порой возникало желание надрать им уши, чтобы учились хорошим манерам, чтобы понимали, как я за них переживаю и болею. Порой хотелось выдать эту сакраментальную фразу в стиле «проживешь с мое – все поймешь»». Однако я быстро вспоминала, что это всего лишь мои собственные комплексы и повышенная тревожность. Дети имеют право сомневаться в родителях, если видят, что их слова ничего не стоят, что они сами значительно занижают свою планку, прикрываясь показушной «взрослостью».

И нет мотиватора лучше, чем личный пример и поддержка. Когда ребенок наблюдает, как ты побеждаешь собственные страхи, наступаешь на горло лени и героически сражаешься с вредными привычками. Такой родитель вызывает уважение автоматически, к нему не страшно обратиться за помощью, попросить совета, поделиться с ним своими чувствами. Только такие отношения делают вас ближе, сплоченнее, помогая сохранить дружбу и необходимое влияние. Согласны?

Текст: Аридика Шарм | Flytothesky.ru

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