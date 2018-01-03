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10 удивительных чудес природы

04.01.2018 17:23 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Каждый уголок нашей планеты буквально изобилует восхитительными природными творениями. Некоторые из них, такие как, например, Северное сияние, известны многим, а другие «прячутся» в отдаленных местах. Давайте посмотрим, чем еще может нас удивить природа.

1. Пятнистое озеро

10 удивительных чудес природы

Оно расположено возле города Осуюс в Канаде и совершенно не выглядит как обычный водоём. Вместо обычной гладкой поверхности это озеро покрыто гигантскими пятнами. Их цвета меняются от серого до темно-синего в зависимости от состояния воды, которая насыщена сульфатом магния, кальцием, солью и другими минералами. В жаркое время она испаряется и образует такой пятнистый минерально-соляной наст на озере.

2. Океаны в небе

10 удивительных чудес природы

Вид катящихся океанских волн привычен на пляжах, но кто знал, что они существуют и в небе? Это так называемые облака Кельвина-Гельмгольца, формирующиеся двумя воздушными потоками, которые с разной скоростью сталкиваются друг с другом, чаще всего в ветреный день. Когда теплый воздух проходит над потоком более холодного воздуха, он придает облаку довольно причудливую форму.

3. Стаи скворцов

10 удивительных чудес природы

Что за странное, темное облако в воздухе? Это захватывающее зрелище, когда десятки тысяч скворцов собираются вместе, чтобы исполнить такой трюк. Хотя он выглядит действительно потрясающе, скворцы это делают не просто для шоу. Во-первых, это вопрос безопасности, во-вторых, как утверждают специалисты, так скворцы «общаются» и делятся информацией. Кстати, движение стаи может достигать скорости 32 км в час!

4. Полосатые айсберги

10 удивительных чудес природы

Не все айсберги Антарктиды белые, некоторые из них покрыты множеством черных, коричневых, желтых и синих полос! Они образуются, когда куски пресноводного льда соприкасаются с морской водой под ними. Морская вода содержит осадки и минералы, которые замерзают во льду в виде темных полосок. Поскольку айсберг формируется волнами и ветром, цветные слои далее трансформируются в разнообразные узоры.

5. Огромные паутинные поля

10 удивительных чудес природы

Поля, кусты и деревья обернуты в одеяло тонкого, прозрачного шелка. Это напыление «связано» тысячами крошечных пауков, и их гигантская паутина может охватывать довольно внушительное пространство. Такое паутинное поле обычно создается после сильных дождей, когда пауки перебираются повыше, а ветер переносит их с места на место. В некоторых случаях охват паутины может составлять до 800 м.

6. Огненные радуги

10 удивительных чудес природы

Огненные радуги – это ослепительная игра света в форме крыльев или перьев. Перистые облака или облака, напоминающие тонкие пряди волос, образуются на большой высоте, и когда солнце очень высоко в небе, есть шанс увидеть это явление. Для этого кристаллы льда внутри облаков должны располагаться в правильной форме и направлении – и тогда солнечный свет будет причудливо в них отражаться, создавая огненную радугу.

7. Пустынные розы

10 удивительных чудес природы

Нет, это не окаменевшие розы. На самом деле они сделаны из кристаллов. В сухих песчаных областях (пустыня Сахара) эти «розы» образуются из гипсовых или баритовых кристаллов, формирующихся в лепестки десятки, а то и сотни лет. Самая большая одиночная роза была размером в 25 см и весом в 57 кг, а самый крупный «букет» весил целых 454 кг.

8. Трехцветные кратерные озера

10 удивительных чудес природы

Эти три кратерных озера расположены у подножия горы Келимуту в Индонезии. Местные жители, кстати, это место побаиваются и верят, что там обитают духи умерших. Озера меняют цвет в любое время и, как считается, отражают настроения духов предков. Озеро Стариков, как правило, синее. Озеро Молодых – зеленое, а третье, Заколдованное озеро, – красное. Ученые думают, что цвета и их изменение связаны с взаимодействием между минералами в воде и вулканическим пеплом.

9. Кровавый водопад

10 удивительных чудес природы

Водопад находится в долине Мак-Мердо в Антарктиде и выглядит так, как будто из ледника течёт кровавая вода. К счастью, причина этого явления не настолько жуткая. Красный цвет – это результат высокого уровня железа и соли, потому вода не замерзает, а вытекает наружу.

10. Скелетированные цветы

10 удивительных чудес природы

Несмотря на свое страшное название, скелетированные цветы – интересное зрелище. Их обычно белые лепестки становятся прозрачными, как стекло, когда они контактируют с водой, то есть во время дождей они внезапно приобретают вид кристаллических образований, что связано с их клеточной структурой. Вода впитывается в лепестки и увеличивает передачу света, придавая им прозрачный вид, а после высыхания они снова становятся белыми. Эти редкие цветы встречаются только в трех местах на Земле: в Китае, Японии и в горах Аппалачи.10 удивительных чудес природы

Текст: Flytothesky.ru

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