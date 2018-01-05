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Канадский тест на трезвость
05.01.2018 20:43 — Калейдоскоп | Flytothesky
Как весело было в детстве покупать журналы с головоломками! Чего там только не было: картинки с отличиями, ребусы и кучи различных лабиринтов. Как оказалось, последние пользуются популярностью и у людей постарше. Один канадский бармен повесил такой вот лабиринт у себя на стойке.
Правила просты: надо пройти лабиринт, чередуя между собой синие и красные точки. Так же разрешается касаться одной и той же точки дважды.
Ну что, сможете пройти такой необычный тест на трезвость?
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Как весело было в детстве покупать журналы с головоломками! Чего там только не было: картинки с отличиями, ребусы и кучи различных лабиринтов. Как оказалось,...
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