Канадский тест на трезвость

Как весело было в детстве покупать журналы с головоломками! Чего там только не было: картинки с отличиями, ребусы и кучи различных лабиринтов. Как оказалось, последние пользуются популярностью и у людей постарше. Один канадский бармен повесил такой вот лабиринт у себя на стойке.

Правила просты: надо пройти лабиринт, чередуя между собой синие и красные точки. Так же разрешается касаться одной и той же точки дважды.

Ну что, сможете пройти такой необычный тест на трезвость?