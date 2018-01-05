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Только 1 из 10 сможет решить эту головоломку с весами!
05.01.2018 19:38 — Калейдоскоп | Flytothesky
Не стоит недооценивать эту загадку! Чтобы ее решить, необходимо обладать достаточно высоким уровнем интеллекта и смекалкой!
Перед вами трое весов, чаши которых находятся в равновесии, но одна из чаш последних весов пустая. Вам надо понять, какие именно фигуры необходимо положить на эту чашу, чтобы она сравнялась со второй. Разобрались? А теперь давайте попробуем найти ответ!
А с этим справитесь?
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Не стоит недооценивать эту загадку! Чтобы ее решить, необходимо обладать достаточно высоким уровнем интеллекта и смекалкой! Перед вами трое весов, чаши которых...
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