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Только 1 из 10 сможет решить эту головоломку с весами!

05.01.2018 19:38 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Не стоит недооценивать эту загадку! Чтобы ее решить, необходимо обладать достаточно высоким уровнем интеллекта и смекалкой!

Перед вами трое весов, чаши которых находятся в равновесии, но одна из чаш последних весов пустая. Вам надо понять, какие именно фигуры необходимо положить на эту чашу, чтобы она сравнялась со второй. Разобрались? А теперь давайте попробуем найти ответ!

 

А с этим справитесь?
Сложная головоломка для людей с высоким IQ

 
 
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Не стоит недооценивать эту загадку! Чтобы ее решить, необходимо обладать достаточно высоким уровнем интеллекта и смекалкой! Перед вами трое весов, чаши которых...

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