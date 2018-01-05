Только 1 из 10 сможет решить эту головоломку с весами!

Не стоит недооценивать эту загадку! Чтобы ее решить, необходимо обладать достаточно высоким уровнем интеллекта и смекалкой!

Перед вами трое весов, чаши которых находятся в равновесии, но одна из чаш последних весов пустая. Вам надо понять, какие именно фигуры необходимо положить на эту чашу, чтобы она сравнялась со второй. Разобрались? А теперь давайте попробуем найти ответ!

А с этим справитесь?

Сложная головоломка для людей с высоким IQ