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10 способов вернуть романтику в отношения
05.01.2018 23:57 — Калейдоскоп | Flytothesky
Вы не замечали, что с годами уже не ощущаете той страсти, которая была раньше? Скорее всего, ваш ответ – да. И это абсолютно нормально. Люди привыкают друг к другу, с глаз спадает розовая пелена. Вы начинаете не просто жить вместе, а вести совместный быт, преодолевать житейские трудности и хлопоты. Неудивительно, что с этим уходит вся та романтика, которая была в самом начале. А что надо сделать, чтобы ее вернуть? В этом видео мы собрали маленькие, но очень действенные советы.
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Вы не замечали, что с годами уже не ощущаете той страсти, которая была раньше? Скорее всего, ваш ответ – да. И это абсолютно нормально. Люди привыкают друг к другу, с...
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