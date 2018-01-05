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10 способов вернуть романтику в отношения

05.01.2018 23:57 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Вы не замечали, что с годами уже не ощущаете той страсти, которая была раньше? Скорее всего, ваш ответ – да. И это абсолютно нормально. Люди привыкают друг к другу, с глаз спадает розовая пелена. Вы начинаете не просто жить вместе, а вести совместный быт, преодолевать житейские трудности и хлопоты. Неудивительно, что с этим уходит вся та романтика, которая была в самом начале. А что надо сделать, чтобы ее вернуть? В этом видео мы собрали маленькие, но очень действенные советы.

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Вы не замечали, что с годами уже не ощущаете той страсти, которая была раньше? Скорее всего, ваш ответ – да. И это абсолютно нормально. Люди привыкают друг к другу, с...

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