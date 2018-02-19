Какой сегодня праздник: 20 февраля отмечается церковный праздник День Луки (Могущница)

Православная церковь в этот день чтит память преподобного Луки Елладского. Второе название праздника – Могущница пошло от травы-лапчатки с крестообразными листиками. Считалось, что 20 февраля она приобретает необыкновенную силу и является более действенной.

История

Преподобный Лука (896–953 гг.) был родом из Кастории (Эрмиони). Он придерживался строгого аскетизма во всем, что касалось лично его, а также проявлял щедрую благожелательность по отношению к окружающим. Был известен как духовный наставник, хотя и не имел духовного сана. Лука родился в бедной семье и был вынужден много работать с детства. В юношеские годы много молился. После смерти отца ушел в монастырь в Афины, не сказав об этом матери. Там он принял постриг и стал иноком. Господь, по молитве тоскующей матери, вернул Луку в отчий дом. Через 4 месяца, уже с ее благословения, он отправился на Иоаннову гору, в церковь Космы и Дамиана, чтобы найти уединение. Там принял монашеский постриг, и Господь наделил его даром прозрения и исцеления душевных и физических болезней. Через 7 лет святой Лука покинул Иоаннову гору и отправился в Коринф. В течение 10 лет покорно и смиренно служил подвижнику в Патрах. Затем вновь вернулся на родину.

Вместе со своим учеником он поселился в Каоавие, а спустя 3 года – на острове Ампиль. Покой Лука нашел лишь в Стирие (Стирида). Здесь, вместе со своей братией, он построил небольшой монастырь. В своей обители занимался благими делами – исцелял больных от душевных и телесных мук. Скончался в своей келье. Его мощи источали миро и исцеляли больных. На месте погребения преподобного Луки в 974 году началось воздвижение церкви (строение сохранилось до наших дней).

Традиции и обряды

В праздник принято поминать умерших родственников. В этот день пекут пироги с луковой начинкой. Несколько штук оставляют за порогом – для усопших родственников. Также в День Луки принято посещать могилы близких, ходить в церковь и молиться за них. Несколько луковых пирогов по традиции отдают нищим. Считается, что это на счастье.

Приметы

Красное солнце на закате – лето будет холодным и ветреным.

Если тепло пришло с севера – летом будет стоять теплая погода.

Именинники Лука, Александр, Петр, Алексей, Парфений, Элевтерий, Вулфрик.

Сегодня также празднуют Всемирный день социальной справедливости. К празднику имеют отношение люди, которые противодействуют общественной несправедливости. В мероприятиях участвуют представители политических организаций, общественных, государственных учреждений, активисты благотворительных фондов, сотрудники социальных служб, правоведы, участники профессиональных союзов.

История и традиции праздника

26 ноября 2007 года Генеральная Ассамблея ООН в резолюции № A/RES/62/10 объявила 20 февраля Всемирным днем социальной справедливости. Праздник впервые отметили в 2009 году. ООН предложила государствам-участникам проводить мероприятия в интересах общественного развития. Предпосылкой возникновения события стала всемирная встреча на высшем уровне, которая прошла в Копенгагене в марте 1995 года. Ее представители провозгласили главные задачи социального развития и меры их реализации. Праздник создали с целью увеличения усилий в искоренении нищеты, обеспечении занятости, достойного труда, гендерного равноправия, благосостояния окружающих.

Знаменательные события

20 февраля 1872 году в Нью-Йорке был открыт музей искусства. Инициаторами создания столичного Метрополитен-музея были американские художники. В самом начале музей не имел ни здания, ни коллекций, ни средств. Первые полотна были куплены на деньги корпорации во главе с Советом опекунов, специально учрежденной для организационной работы создания музея.

Знаменитый мультсериал о взаимоотношениях кота Тома и мышонка Джерри был создан в 1940 году мультипликаторами Уильямом Ханной и Джозефом Барберой, позднее создавшими студию Ханна-Барбера, и впервые на экране появился 20 февраля 1940 года.

Родились в этот день

Порфирий Иванов (20 февраля 1898 — 10 апреля 1983) - русский целитель, автор популярной методики оздоровления "Детка".

Курт Кобейн (20 февраля 1967 — 5 апреля 1994) - американский певец, рок-музыкант, гитарист.

Синди Кроуфорд (20 февраля 1966) - американская супермодель, актриса, телеведущая.

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