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Философия жизни в великих мудростях Сократа

07.03.2018 17:29 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Сократа называют отцом философии, самым первым философом в собственном смысле этого слова. Именно он раскрыл полное значение этой науки, совершив настоящий прорыв в истории. Хоть Сократ и не оставил после себя каких-либо сочинений, в работах его учеников можно найти множество цитат его авторства. Так что же пытался донести этот великий мыслитель остальному миру? Именно это мы сегодня с вами и узнаем.Философия жизни в великих мудростях Сократа

 

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Сократа называют отцом философии, самым первым философом в собственном смысле этого слова. Именно он раскрыл полное значение этой науки, совершив настоящий прорыв...

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