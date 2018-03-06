Философия жизни в великих мудростях Сократа

Сократа называют отцом философии, самым первым философом в собственном смысле этого слова. Именно он раскрыл полное значение этой науки, совершив настоящий прорыв в истории. Хоть Сократ и не оставил после себя каких-либо сочинений, в работах его учеников можно найти множество цитат его авторства. Так что же пытался донести этот великий мыслитель остальному миру? Именно это мы сегодня с вами и узнаем.

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