Как преодолеть страх публичных выступлений

Многие из своего детства и из юношеского возраста помнят такую волнительную ситуацию, когда приходилось выступать перед большой аудиторией. И вы каждый день думали об этом, размышляли, как будете говорить свои заученные слова. Дни летели незаметно, и тот момент, когда уже необходимо выступить, устрашающе приближался. И чем ближе был этот волнующий день, тем сильнее вы переживали и нервничали. «А вдруг я забуду свои слова, и все будут смотреть на меня, как на халатного человека, который безответственно отнесся к своему делу? А вдруг я перенервничаю и даже не смогу выйти на сцену?». После всех этих мыслей многие начинают нервничать еще сильнее и пить успокоительное. Но волей-неволей необходимо выйти и сказать те злополучные слова.





А что делать тем, кому это крайне необходимо, артисту, например. Ведь он должен постоянно работать с большой аудиторией и нравиться ей. А вот другой пример. Директор, которому нужно представить свою компанию перед другими фирмами. Он вынужден не просто сухо прочитать текст, но и заинтересовать своих потенциальных коллег и клиентов. Ведь от этого выступления во многом будет зависеть дальнейшее развитие его компании. К счастью, существуют способы борьбы с этой патологической боязнью. Но, прежде чем начать, вам необходимо для себя уяснить, что это работа над собой, а, как известно, самодисциплина – очень сложный процесс, требующий много сил и терпения. Итак, начнем.

Во-первых, необходимо узнать место, где вы будете демонстрировать свои ораторские способности. Ведь человек боится неизвестности, и этот страх мы переняли от наших первобытных предков.

Во-вторых, попытайтесь разузнать все о своей аудитории, а именно, сколько людей будут слушать ваше выступление, какие у них интересы и жизненные взгляды. Осознание того, где вы будете выступать и перед кем, сведет на нет боязнь неизвестности.

После того, как вы получили достаточно информации о своих слушателях, необходимо начать подготовку к самому выступлению. Ваша речь должна быть ориентирована на средний уровень интеллекта аудитории. Нет смысла готовить текст с заумными словами, которые будут понятны только профессорам, или, наоборот, выступать перед академиками с текстом, как у школьника. Но, помимо прочего, все слова должны быть понятны вам самим. По завершении написания текста, подумайте, какие вопросы могут задать вам слушатели. Это поможет вам не оказаться в неловкой ситуации перед аудиторией. А страх от позора, который наступит после выступления, еще страшнее для оратора. Поэтому необходимо быть во все оружие, чтобы боязнь публичного выступления стала меньше.

Обязательно тренируйтесь озвучивать текст у себя дома, чтобы выработать правильную дикцию. Будет еще лучше, если вы выступите перед одним человеком, который хорошо ориентируется в конкретной тематике. Именно он сможет помочь Вам выявить недостатки в выступлении, а также задать уточняющие вопросы.

Также вам может помочь личный осмотр помещения, в котором предстоит выступать. Ознакомьтесь с местом, где вы будете говорить перед аудиторией. Если Вам выпадет такая возможность, потренируйтесь на этой сцене. Ведь многие ораторы, которые добились немалого успеха в этом виде деятельности, советуют тренироваться именно там, где вас буду слушать. Также это поможет снять психологический барьер страха. Если же страх никак вас не покидает, а паника только растет, попробуйте свести на нет значимость своего выступления. Не пытайтесь сразу стать Цицероном и выступить идеально. Даже если вы будете немного запинаться или забывать слова, ничего страшно в этом нет. Ведь все мы люди. Настройте себя на позитив, если запнетесь, то просто улыбнитесь, переведите все на шутку. Помните, что большинство ваших слушателей такие же люди, как и вы, и они наверняка выступили бы еще хуже вас.

И в заключение хотелось бы сказать, что опыт – важный ключ к успеху в становлении хорошего оратора. Начните с произнесения поздравлений имениннику на его дне рождения. И далее увеличивайте свою аудиторию. В дальнейшем вы приобретете некую уверенность, у вас появится интерес к публичным выступлениям, и вы будете бежать на сцену, как на праздник.

Текст: Flytothesky.ru

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