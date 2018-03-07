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Как общаться с людьми и говорить правду?

08.03.2018 17:26 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Мы привыкли, что говорить правду и выражать собственные чувства – не всегда хорошая идея. Гораздо проще и порой эффективнее замалчивать факты, соглашаться, чтобы от нас отстали неприятные люди, и кивать тогда, когда мы не согласны, чтобы только не вступать в спор.

Как общаться с людьми и говорить правду?

Но насколько такое общение конструктивно? На самом деле, в долгосрочной перспективе оно не принесет вам ничего, кроме стресса и низкой самооценки.

Идеальное – враг хорошего

Стараться изо всех сил быть лучше, чем вы есть сейчас – распространенный признак заниженной самооценки. Не думайте, что эту деталь сложно исправить. В действительности все куда проще – нужно лишь осознать, насколько нерациональным кажется ваше поведение сейчас, и сменить курс направления в общении с людьми.

Если вы сталкиваетесь с неприятным собеседником, который неумолимо просит вас выполнить какое-то действие, вы имеете полное право отказаться. Не думайте, будто бы из-за этого вы станете плохим или бесчувственным человеком. Скажите честно: «Я услышал твою просьбу, к сожалению, не могу ничем помочь, найди кого-нибудь другого».

Если на работе, дома или в компании кто-то заводит с вами разговор на отдаленную тему, не пытайтесь сострить и сказать что-то умное в ответ, пытаясь быть как все. Ответьте честно: «Я не особо разбираюсь в этой сфере, но с удовольствием послушаю, что ты расскажешь».

Если вы чувствуете, что собеседник вас откровенно раздражает, не стесняйтесь прервать его и четко обозначить границы. Уточните, что именно вам не нравится в его речи, манере поведения или словах. Быть может, он вас не услышит и продолжит гнуть свою линию. В этом случае извинитесь, встаньте и просто уйдите из комнаты без зазрения совести.

Если вы что-то не понимаете в речи другого человека, не будет зазорным остановить его и задать уточняющие вопросы. Осмысленная беседа в разы ценнее бессмысленного разговора, в котором оба собеседника только делают вид, что понимают друг друга. Кстати, задавая уточняющие вопросы, вы лишний раз проявляете уважение и интерес к словам другого человека. Поверьте, он высоко оценит подобное отношение к себе.

Если ваше мнение разнится с мнением большинства, вовсе не обязательно держать его при себе. То же самое касается и смены точки зрения. Человеку свойственно трансформировать свое мышление, переставлять приоритеты. Если раньше вы были иного мнения, так и скажите. Не позволяйте собеседнику манипулировать этим фактом и пытаться играть на чувстве вины.

Уверенный в себе человек – тот, кто может спокойно и без угрызений совести сообщить собеседнику то, о чем он думает. Не стесняйтесь быть собой – ведь это намного легче, чем играть кого-то другого.Как общаться с людьми и говорить правду?

Текст: Flytothesky.ru

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