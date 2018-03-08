Почему желания – причина несчастливой жизни?

Мы привыкли считать, что удовлетворение желаний привносит в нашу жизнь счастье и наслаждение. Разве можно сознательно отказаться от этих благ? По этой причине люди, придерживающиеся веганской диеты, трудоголики, отказывающиеся от выходных в пользу работы, трезвенники и другие личности, сознательно отрекшиеся от благ и удовольствий, кажутся нам странными. Тем не менее, где находится грань, когда желание перестает удовлетворять нас, а становится нашей прихотью, зависимостью и даже источником боли?





Вероятно, вы скажите, что пагубными являются желания, которые причиняют нам вред, например, переедание, алкоголизм, курение, трудоголизм. Однако вы будете правы лишь наполовину. Даже «здоровые» и «высшие» желания, такие как стремление к цели, активное увлечение спортом, создание лучших условий для своей семьи, легко могут стать причиной несчастливой жизни.

Желание желанию рознь?

Мы знаем, что злоупотребление чем-либо вредит нам. Вам наверняка знакома эта фраза: «Во всем нужна мера». Однако мы думаем так только о тех желаниях, которые, как мы точно знаем, пагубно влияют на нас (алкоголь, жирная пища, беспорядочные сексуальные связи и т. д.). В нашем сознании не проскальзывает и тени мысли, что увлечение и злоупотребление «высшими» удовольствиями (в противовес «низменным») оказывает на нас точно такое же негативное воздействие. Почему?

С точки зрения психологии, нет практически никакой разницы, чем именно вы увлечены сверх меры – поеданием жирной пищи или желанием продвинуться вверх по карьерной лестнице. Это означает, что вы в любом случае строите чрезмерные ожидания, которые, не сбываясь, расстраивают вас. Эта мысль кажется шокирующей и провокационной, но на деле все обстоит намного проще и логичнее.

От минутного счастья к болезненной привязанности

Каждый человек хотел бы жить долго и счастливо – разве можно осуждать его за это? Самый простой путь к счастью – удовлетворение своих потребностей и желаний. Как именно этого достичь? Как минимум, пользоваться благами цивилизации, стараться реализовать себя на работе, создать счастливую семью.

Однако со временем человек должен все чаще исполнять свои желания, чтобы испытать сильные эмоции и ощутить удовлетворение. Зависимость от ярких эмоций сродни пристрастию к наркотикам – каждый раз требуется «более сильная доза». Человек все больше времени уделяет работе, чтобы продвинуться по карьерной лестнице, все сильнее переживает, когда у него что-то не получается, ставит одну амбициозную цель за другой. Его желания и цели, поначалу кажущиеся ему естественными и здоровыми, со временем обретают форму зависимости, от которой он в итоге чувствует себя плохо.

Естественным образом нам хочется, чтобы счастье длилось дольше. Но, незаметно для самих себя, мы становимся пленниками желаний и сильных эмоций. Приятный момент не хочется отпускать, ведь он помогает нам почувствовать себя живыми. Порой мы бросаемся в крайности, чтобы получить яркие впечатления.

Если вы чувствуете себя хорошо и спокойно даже в периоды, когда ваши желания не удовлетворены (обычная жизнь, рутина), тогда вам не о чем переживать – вероятно, вы счастливый человек. Но если вы чувствуете себя живым только тогда, когда желания исполняются, стоит задуматься, а не зависит ли ваше счастье от сиюминутного удовлетворения?

Остановить мгновенье?

Если вы зависите от ярких эмоций, значит ли это, что вы должны отказаться от желаний и податься в монахи? Конечно, нет. Крайности – это одна из главных причин несчастья современного человека. Помните фразу: «Во всем нужна мера»? Самое время применить ее к желаниям, изменив свое отношение.

Для начала необходимо понять, что любое хорошее событие рано или поздно заканчивается. Попытка удержать или растянуть его вызовет только эмоциональную боль. Радость, как и несчастье, нужно научиться отпускать. Помните, что любая привязанность приводит к зависимости. Если от нее вы чувствуете себя плохо, значит, пора от нее отказаться. Если нет, значит, все в порядке.

Не стройте также завышенных ожиданий по поводу того или иного события – неважно, прошлого или будущего. Очень часто реальность оказывается не такой, как мы себе придумали. Начальник, вызывая в кабинет, вовсе не собирается увольнять вас, а жена, затеявшая ссору, просто слишком устала и вымоталась, но отнюдь не разлюбила вас.

Наконец, поймите свои истинные желания – нечто такое, что наполнит вашу жизнь особым смыслом. В этом случае зависимость от удовлетворения минутных желаний растворится, словно бы ее никогда и не было.

Текст: Flytothesky.ru

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