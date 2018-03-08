10 признаков бессмысленной жизни

Вам кажется, что жизнь проходит мимо? Ничего не радует, а хандра стала постоянной спутницей? Возможно, вы не на то тратите свою жизнь.





В сутках 24 часа. И все они заняты действием. Или бездействием. Все зависит от того, как человек распоряжается своим временем, которое во всем мире считается самой ценной валютой.

Подумайте, на что вы тратите свою жизнь. Чем заполнены ваши 24 часа. Вы пашете на работе, развиваетесь, инвестируете в свое светлое будущее? Или часы напролет мечтаете о светлом будущем, сидя на удобном диване?

Есть некоторые привычки, вещи, из-за которых жизнь кажется скучной и серой. В ней нет ничего хорошего. Проверьте, правильно ли вы живете. Может, ваша жизнь пуста и бессмысленна? Если у вас есть эти 10 привычек, настала пора что-то менять.

1. Привычка мечтать. В мечтах нет ничего плохого. Но только если они потом подкрепляются действиями. Мечтайте о великом, но посильном для себя.

2. Зависимость от обстоятельств. Куда ветер подул, туда человека и понесло. Внешние обстоятельства оказывают влияние на наше психоэмоциональное состояние. Но это должно проявляться на уровне эмоций. Проиграла любимая футбольная команда — попереживали и забыли. Нет смысла впадать в запой. Не позволяйте внешним обстоятельствам портить ваше настроение.

Зависимость от внешнего мира говорит о душевной нестабильности. Бросил парень девушку, а она потом с горя наглоталась таблеток. Эмоция взяла верх над здравым смыслом. Поэтому мысленно постройте между собой и окружающим миром защитную стену. Так будет проще жить.

3. Пассивный образ жизни. Есть люди замкнутые и открытые. Так устроена человеческая природа: кто-то с душой нараспашку, а кому-то привычней прятаться в норке. Так вот, пора избавиться от замкнутости. Она очень сильно зависит от темперамента, который, увы, нельзя изменить. Но подкорректировать можно.

Человек, который постоянно находится в своем панцире и закрывается от внешнего мира, лишает себя многих радостей. В первую очередь общения. Из-за этого у него нет друзей, с которыми можно поделиться самым сокровенным. Откройтесь миру, и тогда ваша жизнь изменится.

4. Лень. Из-за нее мы тупеем. И беднеем, ведь ленивый человек никогда не достигнет финансового благополучия. Лежание на диване, изучение глянцевых журналов, просмотр фильмов — очень увлекательные занятия. Некоторые так увлекаются, что на протяжении всей жизни ленятся сделать что-то полезное для себя любимого.

Срочно вытаскивайте себя из пут лени, а то покроетесь мхом. Не бывает такого, что совсем нечем заняться. Инвестируйте свое время в полезные для себя вещи: самообразование, решение рабочих дел, уборку, занятия спортом. Но не лежите на диване, как труп.

5. Отсутствие планов на жизнь. Уже с подросткового возраста человек должен понимать, в каком направлении ему следует двигаться. Но бывает, что даже в преклонном возрасте мы не понимаем, как нужно было построить свою жизнь, как себя реализовать.

Чтобы потом не было мучительно обидно за зря прожитую жизнь, определите свои главные цели. Их несколько: семья, карьера, саморазвитие. Подумайте, чего бы вы хотели достичь. Опирайтесь на свои способности, вкусы. Важно определиться с выбором специальности, ведь именно неправильный выбор профессии может искалечить жизнь. Воспользуйтесь специальными психологическими тестами, которые направят вас на нужную профессиональную стезю.

6. Зависимость от социальных сетей. Для чего они вообще нужны? Люди выкладывают свои фото, постят глубокомысленные цитаты (которые и сами-то не запоминают), слушают музыку, смотрят фильмы. И проводят в этом социальном болоте по несколько часов. Нужно обладать колоссальной силой воли, чтобы зайти к себе на страничку буквально на минуточку. Которая потом, если честно, растягивается на долгие часы.

Поймите, социальные сети крадут ваше драгоценное время, которое вы могли бы инвестировать в себя. Если вы не можете полностью отказаться от любимых сайтов, то хотя бы контролируйте время, которые вы на них проводите.

7. Отсутствие увлечений. Это явный признак того, что вы живете впустую. Увлечений не может быть только у ограниченного человека, которого интересуют исключительно первичные потребности: поесть, поспать и переспать. А всесторонне развитая личность всегда ищет отдушину. У нее есть то занятие, в которое она вкладывает душу и сердце.

Пусть это будет элементарное чтение художественной литературы. Зато это занятие помогает вам отвлечься от всего мира, наполняться энергией и вдохновением. Хобби говорит о том, что вы способны развивать себя, отвлекаться от работы. А еще это прекрасное средство от хандры и плохого настроения.

8. Привычка ныть по любому поводу. Нытики по началу вызывают жалость. Их хочется утешить, расспросить о проблемах, дать совет. Но со временем хочется у человека спросить, а почему он постоянно чем-то недоволен. Неужели он не способен справиться со своей жизнью и постоянно вываливает на окружающих свое неудовлетворение собственным существованием?

Нытики — глубоко несчастные люди. Их жизнь скучная и однообразная. Они не знают, что с ней делать. Вот и ноют. Концентрация на проблемах позволяет им хоть как-то отвлечься от своего однообразного существования. А еще привычка ныть заразна, так что бегите от нытиков подальше.

9. Постоянная экономия на себе. Заработная плата у всех разная. Она зависит от степени ответственности, престижности профессии, образования, профессиональных навыков, стажа. Но даже люди, которые неплохо зарабатывают, привыкли экономить на себе. Они покупают некачественную еду, живут в доме без нормального ремонта, экономят на лекарствах. А зарплату откладывают на черный день. Или на дачу, машину, свадьбу дочери.

Но какой смысл денег, если вы их не тратите на себя? Зачем вам дача, если из-за постоянной экономии на себе вы угробите здоровье? Не бойтесь баловать себя. Вы живете здесь, сейчас, и тратить нужно тоже сейчас. Конечно, стоит откладывать некоторую сумму. Но не забывайте о том, что черный день может так и не наступить, а возможности потратить сбережения у вас уже не будет.

10. Привычка откладывать жизнь на потом. Завтра вы обязательно начнете делать зарядку, чтобы похудеть. Со следующей недели приступите к изучению английского. В будущем месяце непременно запишитесь на йогу. А со следующего года бросите курить. Обещания, данные самому себе, имеют тенденцию быстро забываться. Это проверено на опыте миллионов людей, которые тоже жили «завтраками».

Не думайте, что это идеальное завтра когда-то наступит. Это пустая отговорка, причина отложить свою жизнь на неопределенный срок. Человек, который хочет есть, готовит себе бутерброд сегодня, а не завтра. Так почему же вы постоянно откладываете жизненно важные для себя решения? Надо делать сейчас, в этот момент, иначе так до старости и проживете на «завтраках».

Эти 10 привычек указывают на то, что ваша жизнь скучная и примитивная, она лишена смысла. Увы, вам не о чем будет вспомнить на старости лет. Поймите, что жить стоит немедленно, у вас не будет второго шанса.

Текст: Flytothesky.ru

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