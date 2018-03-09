6 знаков зодиака, которые всегда громко озвучивают свою точку зрения

Если вы являетесь одним из этих шести громких знаков зодиака, вы никогда не остаётесь в стороне и не стесняетесь озвучивать своё мнение. Когда вам есть что сказать, вы это сделаете без колебаний. Заставить вас замолчать – задача не из лёгких.





1. Овен

Когда Овен берется за дело, он выполняет все действия громко. Не заметить его попросту нельзя. Этот знак насколько уверен в себе, что не боится высказать свои убеждения. Его не волнует, хотят ли слушать его другие – он просто собирается сказать то, что хочет сказать, и абсолютно не намерен сдерживаться.

2. Близнецы

В некоторых ситуациях Близнецы мягкие и спокойные, но когда они в «социальном режиме», то, как правило, становятся громче. Они очень хотят быть замеченными и услышанными, потому высказывают своё мнение, особо не смущаясь. Они очень живые, общительные и компанейские, но порой могут увлечься своим чрезмерным энтузиазмом и энергичностью.

3. Лев

Львы — прирожденные лидеры, а значит их всегда нужно услышать. Этот знак хочет, чтобы его сообщение звучало чётко и ясно, а также не было неверно истолковано. У Льва изумительное чувство юмора и он умеет очень громко и заразительно смеяться, сразу же обращая этим на себя внимание. Громкость и красноречие – это как раз одни из таких способов стать заметным.

4. Весы

Весы тоже умеют громко себя выражать. Если они рады (или не рады) кого-то видеть, они незамедлительно дадут об этом знать. Если они во что-то верят, то будут яростно отстаивать собственную точку зрения, если этого требует ситуация. Они, конечно, пытаются держать себя в руках, но есть вещи (такие, как несправедливость, например), которые просто выводят их из себя. Весы могут быть очень любезными и очаровательными, но не заставляйте им замолчать, если не желаете услышать долгую ответную тираду.

5. Стрелец

Стрельцы полны энтузиазма и очень говорливы. Они не могут сдержать свое волнение от получения впечатлений, новой информации или знакомства с новыми людьми. Они также любят хорошо пошутить, посмеяться и повеселиться. Стрелец обожает привлекать к себе внимание и делиться своими мыслями. Он может быть несколько прямолинейным, но не бестактным – просто он хочет звучать и выглядеть максимально открыто и естественно.

6. Водолей

Когда вы постоянно за что-то боретесь и пытаетесь сплотить вокруг себя людей, вы должны быть услышаны, и это относится как раз к Водолеям. Этот знак всегда должен иметь возможность нести свое послание в массы. Порой он может несколько увлечься, и если он думает, что его не слышат, то будет становиться все громче и громче. Бывают даже случаи, когда Водолей отталкивает людей своей громогласностью, но и проигнорировать его тоже невозможно.

Текст: Flytothesky.ru

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