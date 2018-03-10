Знаки зодиака: основная причина, по которой вы разрушаете свои отношения

Что мешает вам строить здоровые и качественные отношения? Какая ваша черта наиболее деструктивна при взаимодействии с вашей второй половиной или потенциальным партнером? Насколько астрология в этом права? Узнаёте себя в этом описании или же категорически не согласны с такой характеристикой?





1. Овен

Вы постоянно находитесь в поисках своего следующего приключения. Вы немного хаотичны в жизни и порой переносите это свое качество и на отношения. Вы ненавидите скуку, и если кто-то не соответствует вашим стандартам, вы устаете этого человека. Вы разрушаете свои отношения слишком высокими ожиданиями от партнера.

2. Телец

Вам тяжело отпустить свое прошлое. Независимо сколько воды утекло с момента того или иного происшествия в вашей жизни, вы все равно можете таить обиды и использовать ситуации минувших дней против партнера. Это главная причина напряжения в вашей личной жизни и основной фактор разрушения отношений.

3. Близнецы

Вы постоянно меняете свои решения и цели, вам трудно сосредоточиться на чем-то или ком-то одном. Вы разрушаете свои отношения, думая, что хорошо там, где нас нет, вместо того, чтобы заботиться о том, что у вас уже есть здесь и сейчас. Цените это, пока оно не исчезло в какой-то момент.

4. Рак

Вы считаете, что вам нужно полностью контролировать все происходящее в ваших отношениях. Вашему партнеру вы можете показаться слишком навязчивым, а временами даже пассивно агрессивным. Это происходит потому что вы хотите знать о нём всё, вплоть до мельчайших деталей, и каждую секунду жаждете ощущать глубокую эмоциональную связь. Дайте человеку свободу и возможность побыть самим собой!

5. Лев

Для вас всё должно происходить либо по-вашему, либо никак, и так было всегда. Вы постоянно разрушаете свои отношения тем, что считаете себя правым, и с вами невозможно прийти к компромиссу. Если кто-то не согласен с вами, то вы просто вышвыриваете его из своей жизни. Помните, что у других людей могут быть мнения и убеждения, отличные от ваших.

6. Дева

Вам живете как в спячке и вам бывает трудно «проснуться» для того, чтобы поддерживать серьезные отношения. Вы ноете и жалуетесь по мелочам и ваше отношение к другому человеку может резко ухудшиться в любую секунду. Ваш негатив и пессимизм всё разрушают. Невозможно быть счастливым с кем-либо, пока вы не станете счастливы сами с собой.

7. Весы

Вы нежная и хрупкая душа, однако иногда вы слишком чувствительны. Вам кажется, что ваш партнёр постоянно задевает ваши чувства и делает вам больно, и в результате вы проливаете море слез. Вы разрушаете отношения такой реакцией. Отношения не всегда нужно принимать с такой серьезностью.

8. Скорпион

Вы разрушаете свои отношения тем, что очень быстро отгораживаетесь от людей. Если они не оправдывают вашего первоначального ожидания, вы немедленно отталкиваете их от себя и не даёте больше никаких шансов. Кроме того, вы очень быстро раздражаетесь, становитесь мрачнее тучи и уходите в себя.

9. Стрелец

Вы очень практичны в жизни и особенно в своих отношениях. Вы желаете полной взаимосвязи со своим партнером, и если её нет, то вы тут же замыкаетесь в себе. Вы начинаете считать, что ваша вторая половинка недостаточно хороша для вас. Вы разрушаете отношения, предъявляя другим свои безумно высокие стандарты, однако вам стоит помнить, что не все могут соответствовать вашим требованиям.

10. Козерог

Вы умеете очень хорошо прятать свои эмоции, защищая свое сердце от боли. Вы разрушаете отношения именно своей холодностью и закрытостью. Откройтесь любящему вас человеку. Он рядом с вами, чтобы поддерживать вас, независимо от того, сколько негатива вы в себе носите.

11. Водолей

Вы разрушаете отношения своим легкомысленным и беспечным поведением. Вы можете глубоко любить кого-либо, но не показывать этого. Вы считаете, что это должно само собой подразумеваться, но это не так. Отношения требуют усилий, и если вы не начнете над ними трудиться, то останетесь ни с чем.

12. Рыбы

Вашу открытость часто неверно трактуют, хотя на самом деле вам просто нравится общаться со всеми и каждым вокруг себя. Это прекрасное качество, но иногда вы не чувствуете границ. Ваш партнер начинает рассматривать это как флирт и немедленно подозревает самое плохое. Быть очень общительным человеком нормально, но поймите, что это может повлиять на любимого вами человека.

Текст: Flytothesky.ru

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