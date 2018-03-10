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Панорамные снимки самых красивых мест мира
11.03.2018 13:40 — Калейдоскоп | Flytothesky
Команда
Водопад Анхель в Венесуэле
Да, это парижская Триумфальная арка. Вид сверху
Очень аккуратный и упорядоченный город Барселона. В центре снимка собор Саграда Фамилия
Парк Брайс-Каньон, Юта
Водопад Игуасу на границе Аргентины, Бразилии и Парагвая
Белые пятна в синем океане у побережья Исландии
Доминикана
Залив Халонг, Вьетнам
Центр Манхэттена, Нью-Йорк
Центральный парк, Нью-Йорк. Мини-сенсация и первое место на фотоконкурсе Epson Awards
Закат на Манхэттене
Бетонные джунгли Манхэттена ночью.
Рио-де-Жанейро
Дубай всегда впечатляет, но этот снимок совершенно невероятен
Большой Барьерный риф, Австралия
Для этого панорамного снимка фотограф Иван Росляков лично поднялся на Эверест на высоту в 7 км
Замок Нойшванштайн, Германия
Египетские пирамиды. Цель команды AirPano – показать нашу планету так, как никто раньше её не видел
Самое большое колесо обозрения в мире (Сингапур). Оно поднимается в высоту на 42 этажа
Куала-Лумпур, самый густонаселенный город Малайзии
Радуга над водопадом Виктория в Замбии
Вулкан Плоский Толбачик на Камчатке. Он начал извергаться в конце ноября 2012
Санторини, Греция
Фотографы команды AirPano Дмитрий Моисеенко и Станислав Седов первыми за последние 15 лет сфотографировали индийский Тадж-Махал с высоты
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Команда AirPano из девяти российских фотографов и трех технических специалистов путешествуют по миру и делают панорамные снимки мегаполисов и самых известных чудес...
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