Панорамные снимки самых красивых мест мира

Команда AirPano из девяти российских фотографов и трех технических специалистов путешествуют по миру и делают панорамные снимки мегаполисов и самых известных чудес природы. В основном они фотографируют из вертолетов, используя специальную установку, на которой по кругу установлены 3-4 камеры. Они также иногда снимают с крыш или используют дирижабли, воздушные шары и радиоуправляемые вертолеты. Команда начала изучать этот стиль фотографии в 2006 году, однако сначала фотографы работали со сферическими панорамами на суше, а потом уже решили переместиться в небо.

Водопад Анхель в Венесуэле





Да, это парижская Триумфальная арка. Вид сверху





Очень аккуратный и упорядоченный город Барселона. В центре снимка собор Саграда Фамилия





Парк Брайс-Каньон, Юта





Водопад Игуасу на границе Аргентины, Бразилии и Парагвая





Белые пятна в синем океане у побережья Исландии





Доминикана





Залив Халонг, Вьетнам





Центр Манхэттена, Нью-Йорк





Центральный парк, Нью-Йорк. Мини-сенсация и первое место на фотоконкурсе Epson Awards





Закат на Манхэттене





Бетонные джунгли Манхэттена ночью.





Рио-де-Жанейро





Дубай всегда впечатляет, но этот снимок совершенно невероятен





Большой Барьерный риф, Австралия





Для этого панорамного снимка фотограф Иван Росляков лично поднялся на Эверест на высоту в 7 км





Замок Нойшванштайн, Германия





Египетские пирамиды. Цель команды AirPano – показать нашу планету так, как никто раньше её не видел





Самое большое колесо обозрения в мире (Сингапур). Оно поднимается в высоту на 42 этажа





Куала-Лумпур, самый густонаселенный город Малайзии





Радуга над водопадом Виктория в Замбии





Вулкан Плоский Толбачик на Камчатке. Он начал извергаться в конце ноября 2012





Санторини, Греция





Фотографы команды AirPano Дмитрий Моисеенко и Станислав Седов первыми за последние 15 лет сфотографировали индийский Тадж-Махал с высоты





Текст: Flytothesky.ru

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