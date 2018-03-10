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Панорамные снимки самых красивых мест мира

11.03.2018 13:40 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Команда AirPano из девяти российских фотографов и трех технических специалистов путешествуют по миру и делают панорамные снимки мегаполисов и самых известных чудес природы. В основном они фотографируют из вертолетов, используя специальную установку, на которой по кругу установлены 3-4 камеры. Они также иногда снимают с крыш или используют дирижабли, воздушные шары и радиоуправляемые вертолеты. Команда начала изучать этот стиль фотографии в 2006 году, однако сначала фотографы работали со сферическими панорамами на суше, а потом уже решили переместиться в небо.

Водопад Анхель в Венесуэле

Панорамные снимки самых красивых мест мира

Да, это парижская Триумфальная арка. Вид сверху

Панорамные снимки самых красивых мест мира

Очень аккуратный и упорядоченный город Барселона. В центре снимка собор Саграда Фамилия

Панорамные снимки самых красивых мест мира

Парк Брайс-Каньон, Юта

Панорамные снимки самых красивых мест мира

Водопад Игуасу на границе Аргентины, Бразилии и Парагвая

Панорамные снимки самых красивых мест мира

Белые пятна в синем океане у побережья Исландии

Панорамные снимки самых красивых мест мира

Доминикана

Панорамные снимки самых красивых мест мира

Залив Халонг, Вьетнам

Панорамные снимки самых красивых мест мира

Центр Манхэттена, Нью-Йорк

Панорамные снимки самых красивых мест мира

Центральный парк, Нью-Йорк. Мини-сенсация и первое место на фотоконкурсе Epson Awards

Панорамные снимки самых красивых мест мира

Закат на Манхэттене

Панорамные снимки самых красивых мест мира

Бетонные джунгли Манхэттена ночью.

Панорамные снимки самых красивых мест мира

Рио-де-Жанейро

Панорамные снимки самых красивых мест мира

Дубай всегда впечатляет, но этот снимок совершенно невероятен

Панорамные снимки самых красивых мест мира

Большой Барьерный риф, Австралия

Панорамные снимки самых красивых мест мира

Для этого панорамного снимка фотограф Иван Росляков лично поднялся на Эверест на высоту в 7 км

Панорамные снимки самых красивых мест мира

Замок Нойшванштайн, Германия

Панорамные снимки самых красивых мест мира

Египетские пирамиды. Цель команды AirPano – показать нашу планету так, как никто раньше её не видел

Панорамные снимки самых красивых мест мира

Самое большое колесо обозрения в мире (Сингапур). Оно поднимается в высоту на 42 этажа

Панорамные снимки самых красивых мест мира

Куала-Лумпур, самый густонаселенный город Малайзии

Панорамные снимки самых красивых мест мира

Радуга над водопадом Виктория в Замбии

Панорамные снимки самых красивых мест мира

Вулкан Плоский Толбачик на Камчатке. Он начал извергаться в конце ноября 2012

Панорамные снимки самых красивых мест мира

Санторини, Греция

Панорамные снимки самых красивых мест мира

Фотографы команды AirPano Дмитрий Моисеенко и Станислав Седов первыми за последние 15 лет сфотографировали индийский Тадж-Махал с высоты

Панорамные снимки самых красивых мест мира

Текст: Flytothesky.ruПанорамные снимки самых красивых мест мира

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Команда AirPano из девяти российских фотографов и трех технических специалистов путешествуют по миру и делают панорамные снимки мегаполисов и самых известных чудес...

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