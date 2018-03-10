7 трудностей любви, если мужчина старше женщины

Зрелые мужчины обладают особенным шармом – они давно приняли себя, определились с жизненными приоритетами, набрались достаточно опыта и мудрости. В тот момент, когда ровесники бегут от серьезных отношений и только ищут свою профессиональную нишу, мужчины под 40 уже достигли пика карьеры, раскрыли внутренний потенциал, добились общественного признания и обзавелись приличной материальной базой, они могут много чего предложить. Это очаровательные кавалеры, чей интеллект не идет ни в какое сравнение с инфантильными мальчиками. Вот почему юным девам так трудно в них не влюбиться!





Тем не менее отношения, в которых мужчина на десяток лет старше своей избранницы, имеют и свои подводные камни. В этой статье мы обсудим 7 неожиданных трудностей в любви, которые подстерегают супругов с большой разницей в возрасте.

1. Ревность

Молоденькая жена – трофей, который нужно уметь удержать. Она красива, юна и легкомысленна, что заставляет зрелого мужчину волноваться, ведь нужно ей соответствовать: поддерживать в тонусе физическую форму, удовлетворять в постели, на уровне конкурировать с молодыми приятелями, у которых больше энергии и задора. А что, если она перегорит и уйдет к другому? Мужчины в возрасте боятся потерять женщину, которая заставила их почувствовать себя молодыми. Из-за этого ими движет так много ревности и подозрительности, которая разрушает атмосферу доверия.

2. Ригидность мышления

Молодым людям легче приспособиться к кризисам и жизненным изменениям, они проще идут на компромиссы, их психика более подвижка. Зрелые мужчины уже сформировали представления о многих вещах, у них есть четкая система ценностей и принципов, ряд устоявшихся ритуалов, которые вселяют в них спокойствие и дают ощущение стабильности. Если окажется, что какие-то его привычки девушке не по душе, он вряд ли их изменит, ведь они – часть его личности и комфорта. Придется принять правила игры и заранее смириться со своим проигрышем.

3. Разница поколений

10 или 16 лет форы дают ощутимую разницу в мышлении, оба – дети разных эпох, а значит, ее мнение по многим вопросам может не совпадать с его мнением. В детстве такого мужчины были иные идеалы и ценности, другая система образования и образцы для подражания. Кроме того, старший партнер автоматически перебирает на себя роль контролирующего родителя по отношению к младшему. Плюсы – о вас всегда позаботятся, ваши проблемы решат. Минусы – вас будут воспринимать несерьезно, как несмышленого ребенка, который нуждается в указке и ограничениях. Придется отстаивать свои права, доказывать, что вы равны по уровню зрелости и интеллекту. Это будет непросто, если только вас не устраивает роль «малышки».

4. Несоответствие сексуальных темпераментов

Как бы ни старался мужчина заботиться о своем здоровье, возраст берет свое, серьезно сказываясь на интимных отношениях. Женщина к 30-ти расцветает, входит во вкус, избавляется от юношеских комплексов, с воодушевлением относится к экспериментам. Тогда как либидо мужчины постепенно сходит на нет – и это серьезная проблема. Хорошо, если партнер попался страстный, а если нет? Женщину может не удовлетворять роль «красивой вазы», на которую можно только смотреть. В какой-то момент ее тело захочет почувствовать себя желанным.

5. Подход к отдыху

Экстремальные виды спорта, походы с палатками и ночные клубы – все это привлекает в юности, когда полно энергии и желаний, когда хочется испытывать свой дух и тело на прочность. С возрастом приоритеты меняются, хочется уюта, тепла и спокойствия за чашкой вкусного какао. Такое несоответствие бьет обоих супругов по самооценке, кому-то приходится жертвовать своим комфортом. Или оба проводят досуг по отдельности, что тоже не укрепляет чувства. Кстати, разница в возрасте сказывается и на окружении: жене неинтересно с друзьями мужа, как и он не чувствует себя «своим» в компании знакомых жены.

6. Бывшая семья

Скорее всего, к этому возрасту у партнера за плечами будет уже не один брак, от которых останутся дети. Это не так страшно, если женщина готова делить любовь и деньги мужчины с его прошлым. Но если нет, это может вылиться в череду серьезных проблем. Задача осложняется, когда дети от первого брака оказываются вполне себе взрослыми людьми, которые считают своим долгом донимать отца за его женитьбу на «молоденькой», обвиняя ее в меркантильности. А если она и сама загорится идеей родить ребенка, муж может не потянуть по состоянию здоровья или не захотеть связывать себя такой ответственностью на пороге пенсии.

7. Родительское вмешательство

Последний фактор, который может здорово испортить влюбленным кровь – это негативное отношение к их половинам со стороны близких. Родители обоих партнеров, скорее всего, будут недовольны столь большой разницей в возрасте, поливая такие отношения критикой, выискивая изъяны, устраивая ссоры на пустом месте. Одни будут считать, что девушка пользуется благосостоянием их сына и обязательно наставит рога, другие – справедливо запугивать трудностями в будущем.

Важно понимать, когда оба партнера любят – все проблемы мира преодолимы. История полна примеров, где супруги с большой разницей в возрасте жили душа в душу всем на зависть. Другое дело, если вы сомневаетесь. Тогда стоит еще раз обмозговать все «за» и «против». Помните, конфликты случаются во всех отношениях, главное, хотеть быть вместе, оставаться открытыми новому опыту, быть готовыми к компромиссам.

Текст: Flytothesky.ru

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