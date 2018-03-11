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11 изобретений человечества, появившиеся ещё до колеса
11.03.2018 22:51 — Калейдоскоп | Flytothesky
Колесо – классический пример раннего изобретения человека и та веха, которая отличает Homo sapiens от всех других существ. Однако, на самом деле, колесо – это достаточно молодое изобретение. Древние месопотамцы (современный Ирак) – это первые люди, которые
1. Одежда
Мы все рождаемся нагишом, но потом до конца жизни носим одежду. Её люди, кстати, носили с незапамятных времен. Например, каменный инструмент с места раскопок в Германии использовался для обработки кожи животных, что говорит о том, что у неандертальцев была кожаная одежда уже 100 тысяч лет назад. А одно недавнее исследование даже выдвигает предложение увязать происхождение предметов одежды с эволюцией вшей, а это все 170 тысяч лет тому назад.
2. Алкоголь
Некоторые ученые придерживаются мнения, что древние фермеры выращивали зерновые ради производства пива, а не хлеба. Наидревнейшее доказательство присутствия алкоголя в жизни человека – это 9000-летние следы ферментированной жидкости, найденные в сосуде (Цзяху, Китай).
3. Лодки
Прежде чем телеги, запряженные животными, стали популярным видом передвижения, людьми активно использовались лодки и плоты. Сегодня наистарейшей лодкой в мире является 100000-летнее каноэ из Пессе (Нидерланды). Хотя люди, скорее всего, научились ориентироваться на воде для рыбалки и передвижения намного раньше. Ведь они как-то образом пересекали моря, чтобы поселиться в Австралии и на тихоокеанских островах не менее 45 тысяч лет тому назад.
4. Украшения
Археологические находки свидетельствуют о том, что люди издавна себя украшали. Среди самых старых сохранившихся образцов – 82000-летние раковины, покрашенные в красный цвет, из марокканской пещеры и ожерелье из орлиных когтей возрастом в 130000 лет, обнаруженное в пещере неандертальцев в Хорватии.
5. Географические карты
А ещё люди пытались понять пространство вокруг них. Ученые и ныне дискутируют по поводу ранних наскальных рисунков, но ряд возможных древних карт был найден в испанской пещере Абаунц. Не исключено, что каменные таблички возрастом в 14 тысяч лет показывают расположение озёр, рек и гор на охотничьих тропах и маршрутах.
6. Календари
Люди с древности также использовали довольно сложные способы отсчёта времени. Вполне вероятно, что самым древним календарем можно считать 10000-летнее сооружение из дюжины углублений (на территории Шотландии), отражающее лунный цикл.
7. Музыкальные инструменты
Древнейшие инструменты были найдены в немецкой пещере Холе Фелс. Это флейты возрастом в 43 тысячи лет, сделанные из бивней мамонта и крыльев орла-стервятника. Интересно было бы послушать, как эти флейты когда-то звучали под сводами пещеры?
8. Приготовление еды
Подчинив себе огонь, люди начали готовить еду. Если мясо и коренья обработаны над открытым пламенем, то у вас уже нет необходимости тратить массу энергии на пережёвывание и переваривание. Между прочим, отдельные исследователи уверены, что обработка пищи началась еще 1,8 млн. лет тому назад.
9. Керамика (18000 до н.э.)
Задолго до появления колеса люди лепили и обжигали посуду из глины. Самая древняя керамика, найденная в Китае, насчитывают 20 тысяч лет. Некоторые ученые считают, что гончарное колесо и стало самым первым колесом в мире.
10. Лук и стрелы
Остатки охотничьих луков возрастом в 9 тысяч лет были откопаны в поселке каменного века на территории Дании. Однако охотники, возможно, изобрели такое оружие гораздо раньше с целью оптимизации процесса добычи пищи.
11. Клей
У клея очень долгая родословная. Еще 200 тысяч лет тому назад племена неандертальцев, населявшие Европу, пользовались клейкой смолой из коры березы: ею они прикрепляли каменные наконечники к рукояткам своего оружия.
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Колесо – классический пример раннего изобретения человека и та веха, которая отличает Homo sapiens от всех других существ. Однако, на самом деле, колесо – это достаточно...
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