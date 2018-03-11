11 изобретений человечества, появившиеся ещё до колеса

Колесо – классический пример раннего изобретения человека и та веха, которая отличает Homo sapiens от всех других существ. Однако, на самом деле, колесо – это достаточно молодое изобретение. Древние месопотамцы (современный Ирак) – это первые люди, которые стали его задействовать около 5500 лет тому назад, а некоторые культуры из других частей мира сумели сделать впечатляющие технические достижения без колес вообще, как, например, жители острова Пасхи, перевозившие и устанавливающие свои статуи менее 1000 лет тому назад. Что же ещё предшествовало изобретению колеса?





1. Одежда

Мы все рождаемся нагишом, но потом до конца жизни носим одежду. Её люди, кстати, носили с незапамятных времен. Например, каменный инструмент с места раскопок в Германии использовался для обработки кожи животных, что говорит о том, что у неандертальцев была кожаная одежда уже 100 тысяч лет назад. А одно недавнее исследование даже выдвигает предложение увязать происхождение предметов одежды с эволюцией вшей, а это все 170 тысяч лет тому назад.

2. Алкоголь

Некоторые ученые придерживаются мнения, что древние фермеры выращивали зерновые ради производства пива, а не хлеба. Наидревнейшее доказательство присутствия алкоголя в жизни человека – это 9000-летние следы ферментированной жидкости, найденные в сосуде (Цзяху, Китай).

3. Лодки

Прежде чем телеги, запряженные животными, стали популярным видом передвижения, людьми активно использовались лодки и плоты. Сегодня наистарейшей лодкой в мире является 100000-летнее каноэ из Пессе (Нидерланды). Хотя люди, скорее всего, научились ориентироваться на воде для рыбалки и передвижения намного раньше. Ведь они как-то образом пересекали моря, чтобы поселиться в Австралии и на тихоокеанских островах не менее 45 тысяч лет тому назад.

4. Украшения

Археологические находки свидетельствуют о том, что люди издавна себя украшали. Среди самых старых сохранившихся образцов – 82000-летние раковины, покрашенные в красный цвет, из марокканской пещеры и ожерелье из орлиных когтей возрастом в 130000 лет, обнаруженное в пещере неандертальцев в Хорватии.

5. Географические карты

А ещё люди пытались понять пространство вокруг них. Ученые и ныне дискутируют по поводу ранних наскальных рисунков, но ряд возможных древних карт был найден в испанской пещере Абаунц. Не исключено, что каменные таблички возрастом в 14 тысяч лет показывают расположение озёр, рек и гор на охотничьих тропах и маршрутах.

6. Календари

Люди с древности также использовали довольно сложные способы отсчёта времени. Вполне вероятно, что самым древним календарем можно считать 10000-летнее сооружение из дюжины углублений (на территории Шотландии), отражающее лунный цикл.

7. Музыкальные инструменты

Древнейшие инструменты были найдены в немецкой пещере Холе Фелс. Это флейты возрастом в 43 тысячи лет, сделанные из бивней мамонта и крыльев орла-стервятника. Интересно было бы послушать, как эти флейты когда-то звучали под сводами пещеры?

8. Приготовление еды

Подчинив себе огонь, люди начали готовить еду. Если мясо и коренья обработаны над открытым пламенем, то у вас уже нет необходимости тратить массу энергии на пережёвывание и переваривание. Между прочим, отдельные исследователи уверены, что обработка пищи началась еще 1,8 млн. лет тому назад.

9. Керамика (18000 до н.э.)

Задолго до появления колеса люди лепили и обжигали посуду из глины. Самая древняя керамика, найденная в Китае, насчитывают 20 тысяч лет. Некоторые ученые считают, что гончарное колесо и стало самым первым колесом в мире.

10. Лук и стрелы

Остатки охотничьих луков возрастом в 9 тысяч лет были откопаны в поселке каменного века на территории Дании. Однако охотники, возможно, изобрели такое оружие гораздо раньше с целью оптимизации процесса добычи пищи.

11. Клей

У клея очень долгая родословная. Еще 200 тысяч лет тому назад племена неандертальцев, населявшие Европу, пользовались клейкой смолой из коры березы: ею они прикрепляли каменные наконечники к рукояткам своего оружия.

Текст: Flytothesky.ru

Читайте также:

10 удивительных исторических артефактов