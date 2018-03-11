10 возможных причин, почему японки долго не стареют и не набирают лишний вес

На эту тему даже есть книга, написанная Наоми Морияма, которая так и называется «Японские женщины не стареют и не толстеют». Итак, давайте проведём небольшое исследование. Возможно, нижеприведенные 10 причин и являются секретом жительниц страны Восходящего Солнца.





1. Пищевая утопия

Одной из основных причин низкого уровня ожирения в Японии является так называемая «пищевая утопии», а точнее кухня, где ингредиенты хорошего качества сочетаются с правилами приготовления здоровой пищи. Согласитесь, что мы этого мало придерживаемся в нашей повседневной жизни.

2. Малые порции

Еще один японский пищевой ритуал: одна чашка чая и правило «есть только до тех пор, пока вы не насытитесь на 80 %, не больше». Принцип умеренности – это очень полезно для здоровья!

3. Законодательство

Поскольку ожирение угрожает качеству жизни, то правительство Японии разработало программу, в соответствии с которой объем талии у взрослых должен не превышать установленной нормы, иначе им грозит штраф и обязательные физические упражнения.

4. Никаких перекусов на ходу

Прогулка – это почти священное действие в Японии. Вы не увидите там жующих и перекусывающих на ходу людей, поскольку это не принято. Конечно, таким образом у японских женщин меньше шансов стать толстыми или одряхлевшими.

5. Палочки для еды

Палочки тоже делают свой взнос в снижение ожирения и более высокую продолжительность жизни в Японии, поскольку этими инструментами вы едите намного меньше и, главное, медленнее.

6. Ходьба

Японцы проводят много свободного времени, активно двигаясь или просто прогуливаясь. И это также может быть связано со стройностью их женщин, плюс это однозначно улучшает здоровье.

7. Простая еда

Японская кулинария – это достаточно простые ингредиенты: соя, рыба, рис, овощи. Такие продукты считаются наиболее здоровыми среди всех остальных, что не может не отражаться на талии японок.

8. Не желаете ли чашку чая?

Японцы пьют наиболее здоровый и полезный чай, в частности чай зеленый. И это, возможно, еще один секрет их долголетия и хорошего самочувствия.

9. Эффект осьминога

Диетологи подчеркивают то, что японский рацион – это регулярное потребление осьминогов и кальмаров, а в них много таурина, который снижает уровень холестерина и стабилизирует давление, чем и увеличивает их общую продолжительность жизни.

10. Чем меньше тепловой обработки, тем лучше

Говоря о японской кухне, можно сказать, что они стараются избегать избыточной термообработки продуктов. Они предпочитают готовить на пару, тушить, варить или пассеровать, причем недолго. Так в пище сохраняются питательные вещества и естественный аромат.

Текст: Flytothesky.ru

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