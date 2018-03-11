Крутые изобретения, которые вам может захотеться приобрести

Каждый день изобретаются всё новые и новые вещи, и иногда может показаться, что нас уже ничто не может впечатлить в этом безумно технологичном мире. Но на самом деле креативности людей нет предела. Мы составили список из 15 шедевров, которые могут эффективно решить практически все ваши проблемы.

1. Гаджет, распознающий фейковые бренды





Entrupy может распознать мелкие детали поддельных продуктов, которые мы обычно не замечаем. Он устанавливает достоверность 16 именитых мировых брендов. Для анализа требуется около 15 секунд, а его результаты достоверны на 98,5 %.

2. Машина, складывающая вещи





У нас уже есть стиралки и сушилки, но складываем одежду и белье мы пока вручную. В принципе, уже нет. Аппарат FoldiMate помогает аккуратно и быстро сложить все постиранные вещи.

3. Тент для сна





Nap Tent необходим тем офисным работникам, которые хотят вздремнуть в обед. Он позволит вам расслабиться, а также защитит от света и шума.

4. Доска, чтобы разминать ноги





FluidStance изобретена для людей, которые проводят много времени в офисе. С её помощью вы можете разминать ноги где угодно. Она отлично работает на плиточных, бетонных или деревянных полах и на ковровом покрытии.

5. Умные стельки для обуви





Стельки Digitsole отлично подходят для людей, которые хотят держать ноги в тепле. Вы можете контролировать температуру с помощью мобильного приложения, подключенного к вашим стелькам. Единственное, что вам нужно сделать, – это регулярно их заряжать. С помощью Digitsole вы также можете отслеживать ежедневную активность и сжигаемые калории.

6. Свитер с подогревом





Этот свитер предназначен для фанатов зимней активности. Используя кнопки на левом рукаве, вы можете выбрать нужную температуру и область нагрева.

7. Смарт-кошелек





Это кошелек, о котором вам не нужно беспокоиться. Если вы его потеряете, эта умная вещь уведомит вас о своём местонахождении. Кошелёк Volterman также сделает фото человека, который попытается его украсть. Кроме того, вы можете использовать его как внешнюю водонепроницаемую батарею для телефона.

8. Портативная поилка для животного





Приспособление Leaf может превратить любую пластиковую бутылку в удобную поилку для животного. Очень удобно для прогулок и поездок.

9. Вращающаяся когтеточка





Это смешное изобретение создано для людей, которые любят баловать своих пушистых любимцев. Купите своей кошке такую когтеточку в виде проигрывателя.

10. Флуоресцентная куртка





Она не только оберегает вас от дождя и ветра, но и подсвечивается ночью в течение 12 часов. Вам даже не придётся её заряжать, она заряжается сама по себе днём. Её достаточно просто повесить его перед окном.

11. Обувь для поклонников виски





Мужская обувь Oliver Sweeney может скрывать в себе миниатюрные бутылочки. Иногда это может быть весьма кстати.

12. Приложение, которое не дает вам слишком много тратить в выпившем состоянии





Если вы немного перебрали, приложение DrnkPay поможет вам избежать ненужных «пьяных растрат». В комплект входит анализатор дыхания, определяющий уровень алкоголя в вашем организме. Если он высок, то приложение блокирует вашу кредитную карту на 12 часов.

13. Дезинфицирующее зарядное устройство для телефона





Оно предназначено для вашего смартфона, на котором больше бактерий, чем на унитазном сиденье. Оно оснащено УФ-лампами, дезинфицирующими гаджет. Производители утверждают, что такая зарядка уничтожит 99,9 % всех бактерий за каких-то 10 минут.

14. Зеркало, контролирующее вес





Это смарт-зеркало сканирует тело, а затем создает его трехмерное изображение, которое вы можете просматривать в приложении на телефоне. Изображение показывает, какие части вашего тела изменились с момента последней загрузки.

15. Безвоздушные шины





По словам производителя, безвоздушные шины Michelin устраняют все привычные неудобства, связанные со спущенными колесами. Они могут легко двигаться по бордюрам и другим неровным поверхностям. Шины изготовлены из прочного материала, который не требует технического обслуживания.

Текст: Flytothesky.ru

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