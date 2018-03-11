Эти предметы домашнего обихода отравляют вас!

Представьте себе, но уровень загрязнения воздуха в помещении может значительно превышать уровень загрязнения наружного воздуха. Звучит пугающе?





Согласитесь, люди склонны больше думать о загрязненности на улицах, однако воздух в вашем доме может быть в пять раз более грязным. И не забывайте, что вы проводите немало своего времени в помещении. Теперь, когда энергоэффективные здания сдерживают утечку воздуха, вокруг вас скапливается масса загрязнителей в виде табачного дыма, двуокиси азота, окиси углерода, твердых частиц, формальдегидов, летучих органических соединений и радона. А они запросто могут вызывать приступы астмы, сердечные заболевания, инсульты и даже провоцировать развитие рака легких. Итак, что действительно может быть опасно?

1. Краски

После ремонта даже пустые банки из-под краски могут выделять газы с летучими органическими соединениями, что существенно ухудшает качество воздуха и влияет на дыхание. Ищите в продаже такие виды красок, которые менее токсичны по своему составу.

2. Аэрозоли

Оказывается, наши привычные предметы домашнего обихода, такие как аэрозоли, включая чистящие средства и средства личной гигиены, составляют половину наружных выбросов газов в городах. Уменьшите эту нагрузку и, по мере возможности, откажитесь от аэрозольных спреев.

3. Чистящие средства

Вам может нравиться, когда ваш дом «пахнет» чистотой, однако многие моющие средства также являются мощным источником вредных соединений. Попробуйте использовать продукты без запаха или производить очистку природными средствами, такими как вода, уксус и пищевая сода.

4. Сухая чистка (химчистка)

Если этикетка на вашей одежде указывает на возможность как ручной стирки, так и химической, выберите ручную стирку. Остатки канцерогенных летучих органических соединений (например, перхлороэтилен) остаются после сухой чистки, а затем попадают в воздух, которым вы дышите. Особенно этим «грешит» одежда из шерсти, полиэстера и хлопка; шелк же не сохраняет на себе эти химические вещества.

5. Свечи

У них приятный запах, но свечи вызывают много неприятностей. Они могут быть источником вредных мелких частиц, которые неблагоприятны для организма и даже провоцируют воспалительные процессы в легких. Более того, ароматические свечи могут также выделять вредный формальдегид. Если вы действительно любите свечи, ищите варианты, изготовленные из пчелиного воска или сои.

6. Освежители воздуха

Многие люди используют освежители воздуха. Однако они могут выделять более сотни различных химических веществ. Этот «коктейль» вызывает мигрень, приступы астмы и проблемы с дыханием. Чтобы очистить и освежить воздух в помещении, просто откройте окно и включите вентилятор.

7. Увлажнитель воздуха

Его используют для устранения сухости воздуха, особенно в жару. Тем не менее, если вы будете включать его на полную мощность, то можете спровоцировать образование плесени и размножение пылевых клещей – а это два серьезных источника аллергенов, очень затрудняющих дыхание.

8. Дровяные камины

Горящий огонь может создать уют в доме, но также способен и испортить вам воздух. Сжигание древесины и последующая вычистка золы приводят к высокому уровню загрязнения воздуха и скоплению окиси углерода в помещении. Всё это зависит от таких факторов, как площадь комнаты, и насколько хорошо она вентилируется.

9. Плита

Пламя газовой плиты – это выбросы оксида азота. Если вы не собираетесь отказываться от кулинарных экспериментов у себя на кухне, тогда обязательно используйте вытяжку. Второй вариант: открывайте окно, когда вы готовите.

10. Воздухоочистительная система

Некоторые системы фильтрации воздуха сделают его ещё хуже. Избегайте всего, что генерирует озон, так как в помещении он может только нанести вред вашему здоровью. Если вы покупаете воздухоочистительную систему, подбирайте модель с сухим воздушным фильтром (HEPA), так как это оптимальный вариант для более чистого воздуха в помещении.

Текст: Flytothesky.ru

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